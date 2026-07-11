Atunci când ne apropiem mai mult de verdeață și aer curat, nivelul stresului scade, iar somnul devine mai odihnitor.

În această curte de câțiva metri pătrați, opt doamne și domnișoare ambițioase fac ora de pilates pe iarbă. Cursurile se țin seara, când se lasă răcoarea.

Fată: „Foarte frumos, mai ales când vremea este atât de frumoasă. Îmi place mai mult decât la interior.”

Anca Lazăr, organizator: „Ne-am gândit ce am putea noi să combinăm în această vară. Mișcarea în aer liber. Am avut parte și de o zi răcoroasă, cât clientele noastre să poată să fie relaxate și să își ducă exercițiile până la capăt.”

Fată: „Vin de cel puțin 3-4 ori pe săptămână, îmi dă un tonus bun, un vibe bun, am o energie foarte bună dimineața. Mi se pare o mișcare controlată care modelează foarte bine corpul.”

Exercițiile solicită întreg corpul

Corespondent PRO TV: „Din exterior poate părea ușor, dar mișcările sunt destul de complexe. Această poziție, de exemplu, de plank, este una solicitantă și asta pentru că implică și activează foarte multe grupe musculare în același timp. Totodată, necesită forță, stabilitate și control.”

Fată: „Cea mai mare provocare este voința și mai ales consecvența. Trebuie să fii foarte consecvent, să faci sport, mișcare în fiecare zi sau cel puțin cu regularitate, de 3 ori pe săptămână, pe termen lung. Te simți bine vizavi de tine că ai făcut mișcare, ești plin de energie.”

Locul este potrivit și pentru cei mici. O mămică a venit cu fetița ei de numai câteva luni.

Femeie: „În principiu, nu am avut cu cine să o las. Intenția a fost să ajung neapărat aici pentru că este foarte benefic atât pe plan personal, cât și fizic, psihic. Relaxată, împăcată cu mine, mulțumită că am reușit să fac ceva pentru mine, în sfârșit, și recomand tuturor mămicilor care sunt în creștere copil.”

Exercițiile de Pilates sunt ideale pentru flexibilitatea coloanei vertebrale și întărirea mușchilor. În plus, reduc stresul și cresc puterea de concentrare, spun specialiștii.