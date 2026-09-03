Plaja spectaculoasă din Creta care a ajuns „iadul pe Pământ”. Mii de turiști s-au înghesuit pe țărm. VIDEO

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Una dintre propuneri prevede ca pe litoral să fie permis accesul a cel mult 1.200 de persoane într-un interval de trei ore, indiferent dacă acestea ajung cu barca sau cu mașina.

Presa locală relatează că autoritățile analizează măsuri pentru limitarea numărului de persoane care pot ajunge simultan pe plajă, în încercarea de a proteja mediul înconjurător.

Balos Beach este una dintre cele mai cunoscute atracții din Creta, fiind renumită pentru apele sale turcoaz și peisajele spectaculoase. Popularitatea locului atrage anual mii de turiști.

Imaginile surprinse la Balos Beach, în nord-vestul Creta, arată o aglomerație atât de mare încât oamenii abia se mai puteau deplasa. Întreaga porțiune de plajă era deja ocupată, însă turiștii continuau să sosească cu bărcile. În scurt timp, litoralul a devenit aproape imposibil de traversat din cauza numărului foarte mare de persoane, scrie Daily Mail.

Platja de Balos, Grècia, cua de turistes esperant per embarcar al vaixell de tornada, mentre altres vaixells segueixen arribant carregats de nous visitants. L’infern a la terra? #LateHumans pic.twitter.com/Iww70lpDsc

Aglomerație și în Santorini

Problemele provocate de turismul de masă nu sunt însă limitate la Creta. Mai multe zone populare din Grecia au fost supraaglomerate în această vară.

În Santorini, turiștii au format cozi interminabile pe străzile insulei pentru a ajunge la unul dintre cele mai cunoscute puncte de belvedere din Oia. Cozile au ajuns să dureze aproximativ două ore, iar străduțele înguste ale satului au fost invadate de turiști dornici să obțină fotografia perfectă.

Oia, celebră pentru arhitectura sa alb-albastră și bisericile ortodoxe cu cupole albastre, este considerată una dintre cele mai „instagramabile” destinații din Santorini. Influenceri de pe TikTok au promovat anumite puncte drept locurile ideale pentru fotografii.

Unii turiști au ajuns să formeze cozi încă de la ora 7:00 dimineața, în încercarea de a prinde cel mai bun unghi pentru fotografii.

Imaginile publicate pe rețelele sociale în această vară au scos la iveală și partea mai puțin plăcută a unei destinații care, în trecut, era asociată cu liniștea și peisajele spectaculoase. Peste 2,4 milioane de persoane trec anual prin aeroportul din Santorini.

Numărul foarte mare de turiști a provocat în repetate rânduri probleme în satele pitorești ale insulei vulcanice. Autoritățile au început inclusiv să limiteze numărul pasagerilor de pe navele de croazieră care pot vizita Santorini într-o singură zi, pentru a reduce aglomerația.

Cozile interminabile pentru fotografii au stârnit și reacții negative din partea turiștilor. Unii dintre cei aflați în vacanță s-au plâns de comportamentul celor care petrec ore întregi la coadă pentru a obține aceeași imagine popularizată pe rețelele sociale.

În ciuda aglomerației, punctul de belvedere a continuat să fie promovat de influenceri.