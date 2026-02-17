Autoritățile speră astfel să reducă presiunea asupra părinților și a corpului profesoral.

Această experiență școlară va începe în august cu 23 de copii din ciclul elementar, a anunțat vineri municipalitatea. Ciclul elementar cuprinde copii de la primul an de grădiniță până la al doilea an de școală primară. În prezent au loc discuții cu profesorii și educatorii, scrie Blick.

Următoarea etapă va consta în elaborarea conceptului pedagogic și amenajarea spațiilor. Luna trecută, părinții, profesorii și personalul de sprijin au stabilit condițiile generale, care au vizat calendarul vacanțelor și orarul săptămânal.

Același număr de ore

Cu acest nou model, elevii vor avea același număr de ore de curs ca în prezent, însă acestea vor fi repartizate diferit. Proiectul „școală anuală” prevede desfășurarea cursurilor de luni până joi, ziua de vineri fiind liberă.

Elevii vor avea șase săptămâni de vacanță și posibilitatea de a-și lua până la opt zile libere în mod flexibil în timpul anului școlar.

Săptămâna școlară de patru zile este discutată în Europa de mai mult timp. În Franța, acest model există deja în școlile primare. Și în Germania, unele școli testează săptămâna de patru zile. În Regatul Unit, o fundație a cerut introducerea unui astfel de model, însă guvernul a respins solicitarea. În Statele Unite, de asemenea, unele școli au adoptat săptămâna de patru zile pentru a face față penuriei de profesori.