Marți, angajații Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN) au interceptat o pisică folosită pentru a transporta droguri în Colonia Penală nr. 17 . Potrivit FSIN, „infractorul blănos” purta două gulere improvizate din material textil. În interiorul acestora erau ascunse substanțe interzise destinate deținuților, scrie euronews.

Personalul penitenciarului a observat felina înainte ca aceasta să pătrundă în incinta închisorii. Pisica a fost capturată, iar gulerele i-au fost îndepărtate. La fața locului a fost chemat rapid un un dresor împreună cu un câine specializat în detectarea drogurilor.

Reprezentanții FSIN au declarat că pisica a fost eliberată după ce autoritățile s-au asigurat că nu a fost rănită.