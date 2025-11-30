Pescarii din Târgu Jiu sărbătoresc finalul de an cu o petrecere dedicată lor: „Mă simt extraordinar, la fel și prietenii mei”

Spre final de an, pescarii din Târgu Jiu lasă undițele deoparte și merg la o petrecere în cinstea lor.

La fel s-a întâmplat și sâmbătă seară, când două sute de pasionați și-au dat întâlnire la un bal, de la care nu au lipsit muzica, voia bună și, evident, poveștile despre marea captură.

Printre reprizele de dans, pescarii au avut timp să se laude cu ce au reușit să prindă de-a lungul anului.

Participant: „A fost un an cu capturi, merge și o cântare pentru că așa ne petrecem la final de an la Balul Pescarilor, așa e normal să facem și noi o chermeză, să mâncăm numai preparate din pește și să ne simțim bine, să ne distrăm.”

Însă prilej de sărbătoare a fost și pentru cei cărora nu le-a mers la fel de bine.

Pescar: „Nu am avut nicio captură. Pește este din belșug, sunt alți colegi pescari care au avut capturi și chiar capturi impresionante.”

Pescari: „La noi minciunile, ca pescari, știți cum e, așa sunt, dacă nu e o minciună înseamnă că nu suntem pescari.”

Indiferent de situație, toți au „mușcat momeala” lăutarilor și s-au prins în hore și sârbe, până târziu.

Petrecăreț: „Mă simt extraordinar, la fel și prietenii mei.”

Bucătarii au avut grijă ca meniul să fie pe gustul tuturor.

Alex Motoc, reprezentantul restaurantului: „Un meniu mai special, dar bazat în mare parte doar pe pește, pentru că este Balul Pescarilor. Și pentru iubitorii de porc, pui, vită, avem pentru toate gusturile.”

A fost a treia ediție a Balului Pescarilor.

Pasionații speră să dea lovitura cu noi capturi anul viitor, ca să aibă ce povesti colegilor de breaslă la ediția următoare.

