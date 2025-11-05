Au început filmările pentru cea mai așteptată petrecere a finalului de an: „Anul ăsta, la PROTEVELION, ridicăm miza”

05-11-2025 | 12:55
Bartoș și Raluka
Pro Tv

A început numărătoarea inversă pentru cea mai așteptată petrecere a anului! PRO TV a dat startul filmărilor pentru PROTEVELION 2026, show-ul care va întreține atmosfera în noaptea dintre ani.

Cu Raluka și Pavel Bartoș în rol de gazde și o selecție impresionantă de artiști și vedete, ediția de anul acesta va umple casele românilor cu energie, bună dispoziție, umor și momente pline de surprize.

Sub deviza: „Te distrăm de nu te vezi!”, PROTEVELION 2026 promite să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol de neuitat.

Cei mai în vogă artiști vor aduce pe scenă momente muzicale spectaculoase, cu hituri care vor face publicul să cânte și să danseze toată noaptea.

Comedia va fi și ea la cote maxime, invitații fiind surprinși în cele mai amuzante și neașteptate situații, stârnind râsete care se vor auzi atât în platou, cât și în casele românilor.

Anul ăsta, la PROTEVELION, am zis să ridicăm miza: dacă tot nu putem opri timpul, măcar să-l facem să danseze. Show-ul e o nebunie frumoasă cu artiști puși în situații imposibile, combinații la care n-ar fi visat nici algoritmul de la Shazam și surprize care ne-au făcut și pe noi, la filmare, să zicem «stai puțin, chiar cântă împreună?!». Ediția din 2026 e despre bucurie pură, despre râs, muzică și chef de viață. Fiecare oră are un twist și exact de acolo va veni magia. Vrem ca oamenii de acasă să simtă că sunt și ei în studio, printre noi, să dea play la noul an cu zâmbetul pe față și cu senzația aia de «băi, ăștia chiar s-au distrat făcând asta!» — pentru că da, chiar ne-am distrat”, declară Cătălin Bugean, Show Runner PRO TV.

De câțiva ani buni, România alege sa petreacă Revelionul la PRO TV. Sunt sigur că vom trece împreună și pragul lui 2026. Va fi un PROTEVELION fără vârstă, în care toate generațiile de artiști vor fi conduse de bucuria de a fi prezente în casele românilor. Anul acesta, PROTEVELIONUL va străluci asemenea celor 30 de ani în care PRO TV a dus divertismentul la o referință de neegalat. De la marile vedete PRO TV, până la artiștii pe care publicul i-a validat și îi iubește, de la cele mai iubite orchestre la cei mai îndrăgiți comedianți, influenceri și dansatori, cu toții vor oferi românilor o noapte cum nu a mai fost niciodată în televiziunea din România”, spune Radu Croitoru, Senior Creative Producer PRO TV.

Așadar, distracția va fi garantată pe 31 decembrie la PRO TV.

Pregătirile sunt în toi, Raluka și Pavel Bartoș sunt gata să-și reia rolul de prezentatori, invitații sunt gata să facă cele mai bune momente, iar PROTEVELIONUL 2026 va fi unul memorabil!

Sursa: Pro TV

