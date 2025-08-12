Perseidele au luminat cerul nopții. Sute de oameni au privit spectacolul cosmic în județul Tulcea: „Ne bucurăm foarte mult”

Stiri Diverse
12-08-2025 | 07:44
Perseidele și-au început luni noapte spectacolul fascinant pe cerul nopților de vară.

autor
Claudia Alionescu

Roiuri de stele căzătoare au fost vizibile după ora unu, iar oamenii s-au adunat să le vadă în afara localităților, acolo unde cerul este mai puțin luminat și fenomenul poate fi observat cu ușurință.

Așa s-a întâmplat și la Măcin, în județul Tulcea.

Sub îndrumarea unui astronom, sute de pasionați au urmărit cu atenție cerul și au observat nu doar Perseidele, ci și alte stele și planete.

Eugen Filipescu, astronom: „Fenomenul se repetă în fiecare an. Pământul trece prin coada cometei Swift-Tuttle și acelea sunt, de fapt, resturile cozii cometei. Din această cauză apare această ploaie de meteori.”

Cei mai entuziasmați au fost, evident, copiii. Unii dintre ei au avut pentru prima dată ocazia să privească printr-un telescop.

Băiat: „Ai noroc în viață.”

Costel Pătrășcan, caricaturist, organizator: „Cred că sunt foarte mulți oameni care au dorințe. Se spune că, atunci când vezi o stea căzătoare, trebuie să îți pui o dorință și cred că ăsta a fost motorul.”

Pe lângă spectacolul de pe cer, oamenii s-au bucurat de muzică sau de proiecții de film.

Bărbat: „Ne bucurăm foarte mult că sunt copii aici, mișcare...”

Femeie: „Noi ne adunăm aici și cu alte ocazii, dar în seara asta este ceva special.”

Femeie: „Am venit special pentru Perseide, ne-am întâlnit cu prietenii noștri din Brăila și așteptăm cu nerăbdare să le și vedem.”

Dan Staicu, Centrul Național de Informare Turistică, Măcin: „Sunt câteva sute de oameni și sunt veniți din județele limitrofe, dar chiar și mai departe – din Constanța, Brăila și Galați.”

Perseidele sunt o ploaie de meteori vizibilă cu ochiul liber, de obicei în luna august a fiecărui an.

Punctul maxim al fenomenului va fi în noaptea de 12 spre 13 august, spun astronomii.

Sursa: Pro TV

Etichete: perseide, stele cazatoare, ploaie de meteori,

Dată publicare: 12-08-2025 07:42

