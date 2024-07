Ne contaminăm cu 5 grame de microplastic săptămânal, cu consecințe fatale pentru organism. Cum ajung în corp

Un jurnalist CNN a analizat problema și ne arată cum putem reducere expunerea la plastic.

Aceste particule minuscule, numite „microplastic” și „nanoplastic”, au un impact semnificativ asupra căilor digestive, făcându-și drum din intestin și ajungând în țesuturile rinichilor, ficatului și creierului.

Dr. Sanjay Gupta, corespondent medical șef CNN: „Microplasticul are o dimensiune mai mică de cinci milimetri. Asta înseamnă cam cât un bob de orez. Nanoplasticul e chiar mai mic, măsurând sub un micron. Sunt bucăți pe care nu le putem vedea cu ochiul liber. Indiferent de dimensiunea lor, un studiu a descoperit că în doar o săptămână am putea consuma o cantitate de plastic care are greutatea unui cârd bancar. ”

Potrivit oamenilor de știință, plasticul care ne intră în corp sporește riscul de atac de cord ori de de accident vascular cerebral și poate provoca decese timpurii.

Dr. Sanjay Gupta, corespondent medical șef CNN: „ Așadar, vă puteți întreba, cum ajunge tot acest plastic în corpul meu? Ei bine, unele surse ar putea fi evidente. Ar putea fi în apa pe care o bei. Apa din sticle de plastic de un litru, de unică folosință, poate conține în medie aproape un sfert de milion de bucăți de nanoplastic, conform unui studiu. Ar putea fi în mâncarea pe care o consumăm. Chiar și granulele de sare pot prelua poluanți din plastic din lacurile și mările de unde este extrasă. Un alt studiu a descoperit că o ceașcă de ceai preparată dintr-un anumit tip de pliculeț conținea miliarde de particule de plastic. Acestea ar putea chiar să plutească în aerul pe care îl respirăm. Imaginați-vă următorul scenariu: anvelopele de mașină conțin mult plastic. Așadar, când încep să se deterioreze, acel praf trimite multe dintre acele particule în atmosferă, iar acestea pot intra în plămânii noștri. ”

Oamenii de știință au atras de mult atenţia asupra poluării cu plastic și spun că trebuie luate urgent măsuri, însă producția și consumul global de plastic sunt în creştere.

Dr. Sanjay Gupta, corespondent medical șef CNN: „Așadar, ce puteți face pentru a vă reduce expunerea (la plastic)? Iată cinci moduri simple. În primul rând, probabil că este momentul să renunțați la apa îmbuteliată și să vă cumpărați o astfel de sticlă reutilizabilă. De asemenea, ar trebui să evitați să mai încălziți alimentele în cuptorul cu microunde în recipiente de plastic. În schimb, să le reîncălziți pe aragaz. Cei care beau ceai ar trebui să folosească frunzele uscate în aer liber și să le fiarbă într-un astfel de accesoriu metalic. Înlocuiți-vă periuța de dinți mai des. Perii de plastic se pot rupe cu cât îi folosiți timp mai îndelungat. ”

