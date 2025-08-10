Pericole invizibile în piscinele publice. Cum să reduci riscul de boli cauzate de germenii din apă

10-08-2025 | 09:54
În zilele toride de vară, puține lucruri sunt mai răcoritoare decât o baie în piscină. Totuși, puțini oameni își pun problema dacă apa din bazinul pe care îl aleg este curată.

 

Lorena Mihăilă

Un imunolog și specialist în boli infecțioase a studiat modul în care germenii se răspândesc în spațiile publice și cum se poate preveni răspândirea acestora. 

Înotul, în special în piscinele publice și parcurile acvatice, prezintă o serie de riscuri specifice, de la iritații minore ale pielii până la infecții gastrointestinalea scris medicul într-un articol pe Live Science.

Realitatea germenilor care contaminează piscinele

Titlurile știrilor de vară și postările de pe rețelele sociale pun adesea în evidență „factorul dezgustător” al spațiilor comune de înot. Aceste preocupări au o anumită justificare.

Vestea bună este că clorul, care este utilizat pe scară largă în piscine, este eficient în uciderea multor agenți patogeni. Vestea nu atât de bună este că clorul nu acționează instantaneu — și nu ucide totul.

În fiecare vară, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor emite alerte cu privire la epidemii legate de înotul în piscine publice și parcuri acvatice, cauzate de expunerea la germeni.

Un raport al CDC din 2023 a înregistrat peste 200 de epidemii asociate cu piscinele între 2015 și 2019 în întreaga SUA, afectând peste 3.600 de persoane.

Aceste epidemii au inclus infecții ale pielii, probleme respiratorii, infecții ale urechii și tulburări gastrointestinale. Multe dintre consecințele acestor infecții sunt ușoare, dar unele pot fi grave.

Germeni și dezinfectanți

Chiar și într-o piscină tratată corespunzător cu clor, unii agenți patogeni pot persista de la câteva minute până la câteva zile.

Unul dintre cei mai comuni vinovați este Cryptosporidium, un microb microscopic care provoacă diaree apoasă. Acest parazit unicelular are o coajă exterioară dură care îi permite să supraviețuiască în apa tratată cu clor până la 10 zile.

El se răspândește atunci când materiile fecale — adesea provenite de la o persoană cu diaree — intră în apă și sunt înghițite de un alt înotător. Chiar și o cantitate mică, invizibilă cu ochiul liber, poate infecta zeci de persoane.

Un alt germen comun este Pseudomonas aeruginosa, o bacterie care provoacă erupții cutanate în jacuzzi și otită externă. Virusuri precum norovirusul și adenovirusul pot, de asemenea, să persiste în apa piscinei și să provoace boli.

Înotătorii introduc în apă o serie de reziduuri corporale, inclusiv transpirație, urină, uleiuri și celule ale pielii. Aceste substanțe, în special transpirația și urina, interacționează cu clorul pentru a forma produse chimice secundare numite cloramine, care pot prezenta riscuri pentru sănătate.

Aceste produse secundare sunt responsabile pentru mirosul puternic de clor. O piscină curată nu ar trebui să aibă un miros puternic de clor, ci niciun alt miros, desigur. Este o idee greșită comună că un miros puternic de clor este un semn bun al unei piscine curate. De fapt, poate fi un semnal de alarmă care înseamnă exact opusul — că apa este contaminată și ar trebui probabil evitată.

Cum să vă protejați la o piscină publică

Majoritatea riscurilor asociate piscinelor pot fi reduse prin măsuri simple de precauție luate atât de personalul piscinei, cât și de înotători. Și, deși majoritatea bolilor asociate piscinelor nu sunt mortale, nimeni nu vrea să-și petreacă vacanța sau o săptămână de zile frumoase de vară în baie.

Aceste 10 sfaturi vă pot ajuta să evitați germenii la piscină:

- Faceți duș înainte de a înota. Clătirea timp de cel puțin un minut îndepărtează cea mai mare parte a murdăriei și a uleiurilor de pe corp care reduc eficacitatea clorului.

- Evitați piscina dacă sunteți bolnav, mai ales dacă aveți diaree sau o rană deschisă. Germenii se pot răspândi rapid în apă.

- Încercați să nu înghițiți apă pentru a minimiza riscul de a ingera germeni.

- Nu înotați dacă aveți diaree, pentru a preveni răspândirea germenilor.

- Dacă ați fost diagnosticat cu criptosporidioză, denumită adesea „cripto”, așteptați două săptămâni după încetarea diareei înainte de a reveni la piscină.

- Faceți pauze frecvente la toaletă. Atât pentru copii, cât și pentru adulți, pauzele regulate la toaletă ajută la prevenirea accidentelor în piscină.

- Verificați scutecele la fiecare oră și schimbați-le departe de piscină, pentru a preveni contaminarea fecală.

- Uscați-vă bine urechile după înot pentru a preveni otita externă.

- Nu înotați cu o rană deschisă — sau cel puțin asigurați-vă că este complet acoperită cu un bandaj impermeabil pentru a vă proteja atât pe dvs., cât și pe ceilalți.

- Faceți duș după înot pentru a îndepărta germenii de pe piele.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 10-08-2025 09:54

