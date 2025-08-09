Performanță remarcabilă. Avram Iancu a înotat 4.448 de kilometri, fără costum de neopren

Avram Iancu, bibliotecarul din Valea Jiului pasionat de înot se poate mândri cu o nouă performanță.

După 40 de zile de efort continuu a ajuns aseară la confluența Canalului Main-Dunăre cu fluviul.

Înainte de asta a străbătut Dunărea, dar și Rinul pe toată lungimea lor.

A reușit astfel să traverseze înot fără costum de neopren întreaga Europă – 4.448 de kilometri în total.

Românul așteaptă acum omologarea eforturilor sale.

Avram Iancu a fost așteptat la mal de zeci de români stabiliți în Germania, care l-au încurajat pe ultima sută de metri. Alte câteva sute l-au susținut pe traseu.

Avram Iancu: „Nu am cuvinte să mulțumesc sutelor de oameni... ați fost fantastici! Miilor de oameni, zecilor de mii, sutelor de mii de oameni de acasă... chiar nu aveam nicio așteptare cu privire la final, dar iată că Dumnezeu a rânduit ca bucuria să fie deplină și ați venit într-un număr atât de mare. Eu sunt copleșit.”

În cele 40 de zile cât a durat călătoria, temperatura apei a depășit rareori 16 grade Celsius.

Un preot român din Germania l-a binecuvântat pe sportivul din Petroșani.

În 2017, sportivul a străbătut Dunărea în 89 de zile, iar în 2023 – Rinul, în 48 de zile.

El este și primul român care a traversat de două ori Canalul Mânecii fără costum de neopren.

