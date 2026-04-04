Oamenii au ieșit pe străzi cu ramuri de salcie în mâini, marcând astfel intrarea Domnului în Ierusalim, și au luat parte la slujbe și momente de rugăciune.

În Capitală, pelerinajul a adunat un număr mare de participanți și s-a desfășurat pe un traseu care a pornit pentru prima dată de la Catedrala Națională.

Procesiunea a început la Catedrala Națională, unde credincioșii au participat la slujbă și au primit ramuri sfințite de salcie, un simbol al biruinței și al speranței.

După acest moment, coloana de enoriași, alături de numeroși preoți, a pornit în pelerinaj până la Catedrala Patriarhală.

Pe tot parcursul traseului, oamenii au mers în liniște, cu ramurile de salcie în mâini și au rostit rugăciuni și cântece religioase.

Corespondent PROTV: „Procesiunea s-a încheiat aici, la Catedrala Patriarhală. Credincioși, însoțiți de soborul de preoți, au ajuns pe Dealul Mitropoliei după ce au parcurs pe jos mai multe bulevarde din centrul Capitalei. Pentru desfășurarea în siguranță a procesiunii, au fost mobilizate echipaje de poliție, jandarmi, dar și voluntari, care au însoțit coloana pe tot traseul.”

Pe Dealul Patriarhiei participanții au fost întâmpinați de Patriarhul Daniel, care i-a binecuvântat.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, traficul a fost restricționat temporar pe principalele artere din centrul Capitalei, însă circulația a revenit treptat la normal.

Procesiunea de Florii marchează intrarea Domnului în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare, cea mai importantă perioadă din calendarul creștin ortodox.