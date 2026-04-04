Sâmbătă, regimul termic va fi caracterizat de valori diurne comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări pe parcursul zilei în Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde pe arii în general restrânse vor fi perioade în care va ploua. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi descărcări electrice și condiții de grindină, cu o probabilitate mai mare în regiunile sudice. Cantitățile de apă, vor fi pe alocuri însemnate în sudul teritoriului unde se vor acumula 10...15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și al Moldovei, vestul Olteniei, precum și în nord-estul Munteniei, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte, cu precădere în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari, rafalele vor depăși 60...70 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 15 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -3 grade. Noaptea, pe alocuri va fi ceață și izolat brumă.

În București, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă de 5...7 grade, transmite ANM.

Vremea de Florii

Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi, îndeosebi în sudul țării, astfel că valorile termice diurne se vor situa ușor peste normele perioadei în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, iar cu totul izolat, în zonele de deal și de munte vor fi condiții de ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari în Carpații Orientali.

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de brumă, și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, în zonele joase va fi ceață.

În Capitală, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade și cea minimă de 5...8 grade.