Iar județul Covasna, cu dealuri înverzite, conace elegante și oameni primitori, le oferă exact ce-și doresc.

Turiștii caută liniștea naturii

Venind mai ales din orașe zgomotoase, turiștii ajunși în mijlocul naturii respiră adânc și se delectează cu liniștea pădurii ori susurul apelor de munte.

Monica Neamțu: „Așa trăiești 100 de ani! Ce-ți mai trebuie?! Nimic.”

Elena Stoica: „Ne plimbăm, admirăm natura și fiecare colțișor mi se pare frumos și impresionant.”

Unii vizitatori au auzit că lacurile din zonă nu duc lipsă de pește, așa că și-au pregătit undițele.

Lukas și Antonia locuiesc la Londra și sunt pentru prima oară în România. Spun că natura din jur are un farmec aparte dacă este admirată din șaua calului.

Lukas Kasper: „Avem câțiva prieteni români pe care îi iubim. Românii sunt minunați, iar țara este extraordinară. Vineri am condus prin Carpați, dinspre București, și a fost fantastic.”

Antonia Milo: „Ne place natura, peisajul este foarte frumos. Și ne plac mult castelele.”

Experiențele de la Zăbala atrag vizitatori

Caii de la Zăbala aparțin unei rase autohtone, vechi de sute de ani. Exemplare de talie mică, dar robuste, animalele sunt ideale pentru agrement. O după-amiază petrecută călare, alături de ghid, costă în medie 500 de lei de persoană.

Ionuș Zbarcea: „E un ponei mai mare, pe românește! Dar pentru noi e foarte ok pentru că noi facem călărie și în pădure, și pe platou, și în parc cu copiii.”

La conacele din zonă, musafirii sunt tratați regește. Decorațiunile, mobilierul și vesela amintesc de vremurile tihnite ale nobililor transilvăneni.

Elena Neamțu: „N-am crezut că există așa ceva! Foarte frumos.”

În ținutul conacelor, gastronomia surprinde prin simplitate și rafinament. Banalul os de vită cu măduvă la vedere e cel mai râvnit preparat. Pentru un asemenea răsfăț, 4 meseni plătesc 70 de lei.

Abhishek Chanda, bucătar: „Aceasta este măduva de vită, pe care o asezonăm cu usturoi, pătrunjel și ulei de măsline. O întindem apoi peste felii de pâine prăjită.”

Cartofii zdrobiți cu trufe, pulpa de rață acoperită cu sos de gutui și pulbere de petale de flori sunt urmate de un desert specific zonei: lapte de pasăre.

Client: „Era sărbătoare când mama făcea, parcă era Paște în fiecare zi.”

O noapte petrecută la conac, cu tot dichisul medieval, costă între 700 și 1.900 de lei pentru două persoane. Mesele se plătesc separat și adaugă, în medie, 500 de lei de fiecare musafir.