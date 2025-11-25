Patru zodii care pot să facă bani în perioada 25-30 noiembrie. Horoscop cu oportunități în carieră

Astfel, conjuncția între Mercur și Venus, din 25 noiembrie, deschide uși importante pentru negocieri, discuții financiare, colaborări și contracte avantajoase. Este o perioadă excelentă pentru a solicita sprijin, pentru a iniția proiecte sau pentru a pune în practivă idei creative care pot genera profit.

Pe 26 noiembrie, aspectul armonios format între Venus, micul benefic, Jupiter, marele benefic, și Saturn, seniorul karmei, creează un context financiar stabil și promițător. Jupiter aduce oportunități și extindere, iar Saturn oferă structură, disciplină și șansa de a transforma un avantaj într-un câștig.

Pe 28 noiembrie, Saturn își reia mersul direct, iar blocajele profesionale sau întârzierile din ultima perioadă încep să dispară. Tot acum se reactivează responsabilitatea și maturitatea în decizii, ceea ce poate schimba traseul carierei în sens pozitiv.

Pe 29 noiembrie, Mercur își reia mersul direct, iar comunicarea, strategia, negocierile și planurile profesionale intră pe un făgaș normal, clar și eficient.

Finalul săptămânii vine cu opoziția dintre Venus și Uranus și cu intrarea lui Venus în Săgetător, pe 30 noiembrie, un moment care poate aduce surprize financiare, schimbări bruște, dar benefice sau oportunități, care nu au fost anticipate.

Nativii Berbec, Taur, Balanță și Vărsător sunt cele mai avantajte din punct de vedere financiar și profesional.

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec aspectul strâns format între Mercur și Venus pune în mișcare zona resurselor financiare, creditelor, moștenirilor, banilor și bunurilor deținute la comun. Berbecii pot primi ajutorul de care au nevoie: un răspuns favorabil, o aprobare, un avantaj material ori o susținere venită din partea partenerului de cuplu.

Interacțiunile armonioase între Venus, Jupiter și Saturn favorizează stabilizarea situațiilor financiare, închiderea unor datorii sau soluționarea în termenii nativilor a unor chestiuni financiare mai vechi.

Odată cu revenirea lui Saturn direct, din 28 noiembrie, Berbecii devin mai responsabili în privința investițiilor, evaluând ce merită și ce nu.

Revenirea lui Mercur la mișcarea directă, din 29 noiembrie, aduce limpezire mentală și rezolvări la unele probleme financiare sau administrative, care le-au adusă bătăi de cap în ultima perioadă.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, energia conjuncției dintre Mercur, guvernatorul casei banilor, și Venus, guvernatoarea lor, le activează zona contractelor și colaborărilor, ajutându-i să negocieze și să atragă finanțări sau susținere profesională.

Pe de altă parte, același Venus formează două aspecte favorabile cu Jupiter și Saturn, care pot aduce o creștere a veniturilor prin proiecte sau prin extinderea activității.

Saturn în mers direct, din 28 noiembrie, susține stabilitatea pe termen lung, iar Mercur direct, din 29 noiembrie, îi ajută să ia decizii eficiente.

Finalul de săptămână poate aduce o surpriză legată de bani, poate chiar o ofertă neașteptată.

Balanță / Ascedent în Balanță

Pentru Balanțe, săptămâna 24-30 noiembrie 2025 poate fi una dintre cele mai prospere ale finalului de an.

Conjuncția care se formează între Mercur și Venus, guvernatoarea lor, care se formează pe 25 noiembrie în casa banilor, poate aduce claritate, inspirație și oportunități financiare, de la creșteri salariale la proiecte noi sau bonusuri pentru activitatea depusă de-a lungul anului.

Aspectele armonioase formate între Venus, Jupiter și Saturn, din 26 noiembrie, stabilizează zona financiară și pot transforma o idee într-o sursă constantă de venit.

Pe 28 noiembrie, Saturn își reia mersul direct prin casa muncii, deblocând situații, oferind disciplină și șansa de a avansa profesional.

Mercur direct, pe 29 noiembrie, aduce o decizie financiară inspirată, iar finalul săptămânii, cu Venus în Săgetător, poate aduce o oportunitate neașteptată de câștig sau o discuție care se dovedește extrem de profitabilă.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru Vărsători, săptămâna aduce oportunități profesionale solide și perspective financiare reale odată cu formarea conjuncției dintre Venus și Mercur, pe 25 noiembrie.

De asemenea, aspectele armonioase formate între Venus, Jupiter și Saturn, din 26 noiembrie, pot transforma o idee într-un câștig concret, iar opoziția dintre Venus și Uranus, de pe 30 noiembrie, poate aduce o surpriză financiară – un bonus, o ofertă neașteptată sau un proiect care îi pune pe Vărsători într-o lumină nouă.

Saturn, guvernatorul lor, revine la mișcarea directă, din 28 noiembrie, prin casa banilor, deblocând situații, aducând stabilitate și oferind șansa de a construi un venit mult mai sigur și constant.

Mercur revine la mișcarea directă, din 29 noiembrie, în zona carierei, ceea ce poate aduce vești excelente: negocieri reușite, confirmări profesionale, o colaborare profitabilă, răspuns favorabil la un interviu sau chiar o promovare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













