Patru zodii care pot să facă bani în perioada 25-30 noiembrie. Horoscop cu oportunități în carieră

Stiri Diverse
25-11-2025 | 10:52
zodii horoscop
Shutterstock

Horoscopul perioadei 25-30 noiembrie vine cu o energie puternic favorabilă evoluției profesionale și câștigurilor materiale.

 

autor
Laura Ianculescu

Astfel, conjuncția între Mercur și Venus, din 25 noiembrie, deschide uși importante pentru negocieri, discuții financiare, colaborări și contracte avantajoase. Este o perioadă excelentă pentru a solicita sprijin, pentru a iniția proiecte sau pentru a pune în practivă idei creative care pot genera profit.

Pe 26 noiembrie, aspectul armonios format între Venus, micul benefic, Jupiter, marele benefic, și Saturn, seniorul karmei, creează un context financiar stabil și promițător. Jupiter aduce oportunități și extindere, iar Saturn oferă structură, disciplină și șansa de a transforma un avantaj într-un câștig.

Pe 28 noiembrie, Saturn își reia mersul direct, iar blocajele profesionale sau întârzierile din ultima perioadă încep să dispară. Tot acum se reactivează responsabilitatea și maturitatea în decizii, ceea ce poate schimba traseul carierei în sens pozitiv.

Pe 29 noiembrie, Mercur își reia mersul direct, iar comunicarea, strategia, negocierile și planurile profesionale intră pe un făgaș normal, clar și eficient.

Citește și
Sfânta Ecaterina
Sfânta Muceniță Ecaterina – viața, minunile și semnificația sărbătorii din 25 noiembrie

Finalul săptămânii vine cu opoziția dintre Venus și Uranus și cu intrarea lui Venus în Săgetător, pe 30 noiembrie, un moment care poate aduce surprize financiare, schimbări bruște, dar benefice sau oportunități, care nu au fost anticipate.

Nativii Berbec, Taur, Balanță și Vărsător sunt cele mai avantajte din punct de vedere financiar și profesional.

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec aspectul strâns format între Mercur și Venus pune în mișcare zona resurselor financiare, creditelor, moștenirilor, banilor și bunurilor deținute la comun. Berbecii pot primi ajutorul de care au nevoie: un răspuns favorabil, o aprobare, un avantaj material ori o susținere venită din partea partenerului de cuplu.

Interacțiunile armonioase între Venus, Jupiter și Saturn favorizează stabilizarea situațiilor financiare, închiderea unor datorii sau soluționarea în termenii nativilor a unor chestiuni financiare mai vechi.

Odată cu revenirea lui Saturn direct, din 28 noiembrie, Berbecii devin mai responsabili în privința investițiilor, evaluând ce merită și ce nu.

Revenirea lui Mercur la mișcarea directă, din 29 noiembrie, aduce limpezire mentală și rezolvări la unele probleme financiare sau administrative, care le-au adusă bătăi de cap în ultima perioadă.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, energia conjuncției dintre Mercur, guvernatorul casei banilor, și Venus, guvernatoarea lor, le activează zona contractelor și colaborărilor, ajutându-i să negocieze și să atragă finanțări sau susținere profesională.

Pe de altă parte, același Venus formează două aspecte favorabile cu Jupiter și Saturn, care pot aduce o creștere a veniturilor prin proiecte sau prin extinderea activității.

Saturn în mers direct, din 28 noiembrie, susține stabilitatea pe termen lung, iar Mercur direct, din 29 noiembrie, îi ajută să ia decizii eficiente.

Finalul de săptămână poate aduce o surpriză legată de bani, poate chiar o ofertă neașteptată.

Balanță / Ascedent în Balanță

Pentru Balanțe, săptămâna 24-30 noiembrie 2025 poate fi una dintre cele mai prospere ale finalului de an.

Conjuncția care se formează între Mercur și Venus, guvernatoarea lor, care se formează pe 25 noiembrie în casa banilor, poate aduce claritate, inspirație și oportunități financiare, de la creșteri salariale la proiecte noi sau bonusuri pentru activitatea depusă de-a lungul anului.

Aspectele armonioase formate între Venus, Jupiter și Saturn, din 26 noiembrie, stabilizează zona financiară și pot transforma o idee într-o sursă constantă de venit.

Pe 28 noiembrie, Saturn își reia mersul direct prin casa muncii, deblocând situații, oferind disciplină și șansa de a avansa profesional.

Mercur direct, pe 29 noiembrie, aduce o decizie financiară inspirată, iar finalul săptămânii, cu Venus în Săgetător, poate aduce o oportunitate neașteptată de câștig sau o discuție care se dovedește extrem de profitabilă.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru Vărsători, săptămâna aduce oportunități profesionale solide și perspective financiare reale odată cu formarea conjuncției dintre Venus și Mercur, pe 25 noiembrie.

De asemenea, aspectele armonioase formate între Venus, Jupiter și Saturn, din 26 noiembrie, pot transforma o idee într-un câștig concret, iar opoziția dintre Venus și Uranus, de pe 30 noiembrie, poate aduce o surpriză financiară – un bonus, o ofertă neașteptată sau un proiect care îi pune pe Vărsători într-o lumină nouă.

Saturn, guvernatorul lor, revine la mișcarea directă, din 28 noiembrie, prin casa banilor, deblocând situații, aducând stabilitate și oferind șansa de a construi un venit mult mai sigur și constant.

Mercur revine la mișcarea directă, din 29 noiembrie, în zona carierei, ceea ce poate aduce vești excelente: negocieri reușite, confirmări profesionale, o colaborare profitabilă, răspuns favorabil la un interviu sau chiar o promovare.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, zodii, astre,

Dată publicare: 25-11-2025 10:52

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Sfânta Muceniță Ecaterina – viața, minunile și semnificația sărbătorii din 25 noiembrie
Stiri Diverse
Sfânta Muceniță Ecaterina – viața, minunile și semnificația sărbătorii din 25 noiembrie

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, sărbătorită anual pe 25 noiembrie, este o sfântă venerată în Biserica Ortodoxă ca model de înțelepciune, curaj și credință.

Un secretar american din Transporturi face apel la bun simț: „Nu mai purtați pijamale sau papuci în avion”
Stiri Diverse
Un secretar american din Transporturi face apel la bun simț: „Nu mai purtați pijamale sau papuci în avion”

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, le transmite pasagerilor să evite purtarea pijamalelor în avion, relatează Fox News.

Cadourile de Crăciun ar putea ajunge cu întârziere. Depozitele sunt pline după comenzile de Black Friday
Stiri Diverse
Cadourile de Crăciun ar putea ajunge cu întârziere. Depozitele sunt pline după comenzile de Black Friday

Experții ne recomandă să cumpărăm din timp cadourile de Crăciun, dacă vrem să ajungă la timp. După Black Friday depozitele sunt pline, astfel că unele colete, ajung cu întârziere.

Recomandări
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Urmează căutări amănunțite
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Urmează căutări amănunțite

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Noiembrie 2025

50:42

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28