Agitație la Polul Nord înainte de sărbători. Moș Crăciun și elfii, fac ultimele pregătiri înainte de Crăciun

La Polul Nord, Moș Crăciun nu-și mai vede capul de treabă. A primit deja mai toate scrisorile și pregătește sacul cu daruri.

Lista pare mai lungă ca niciodată, așa că este forfotă mare acasă la darnicul bătrânel, pentru ca toate pachetele să fie gata la timp. În orășelul Rovaniemi din Laponia, Moș Crăciun verifică atent lista cu multiplele sale îndatoriri pentru următoarea perioadă.

Moș Crăciun: „Pregătirile pentru Crăciun merg foarte bine, mai ales pentru că elfii au muncit cu spor, sunt foarte pricepuți și foarte harnici. Au multe cadouri de pregătit, au dresat și renii, desigur. Și i-am lustruit nasul lui Rudolph, acesta este un lucru foarte important pe care trebuie să-l facem de Crăciun. Au fost foarte multe sarcini, dar aproape am isprăvit cu treaba”.

Așa că putem spune că 2025 a fost anul copiilor... cuminți.

Cred că, în general, copiii au fost destul de cuminți aproape tot timpul și asta e de ajuns. Întotdeauna am spus că dacă te străduiești să fii cuminte pentru mine este suficient. Umbla vorba că aș fi cerut ca toată lumea să fie drăguță și amabilă tot timpul, dar știu ca asta este imposibil. Cred că toți cei mari știu asta, că așa ceva nu este posibil. Așa că, te rog, încearcă doar să-și dai silința să fii cuminte și eu sunt mulțumit!

Lista dorințelor este în acest an mai lungă ca niciodată...

Elf: „Jucării precum piesele lego sunt mereu populare, dar și cărțile. Iar în ziua de azi, bineînțeles, și electronicele, telefoanele sau laptopurile noi și alte lucruri de genul acesta sunt pe listă”.

Unii oameni au venit de la mii de kilometri depărtare doar să-i spună direct Moșului ce și-ar dori sub brad.

Turist: „Pentru mine totul este magic, pentru că este doar a doua oară când văd zăpadă și este prima dată când văd o zăpadă atât de mare, așa că mă sunt foarte fericită!”

Turist: „Totul e minunat, ca-n povești”.

Ca în fiecare an, Moș Crăciun are un mesaj important pentru părinți....

Moș Crăciun: „Este foarte important să ne amintim că toți copiii sunt înțelepți, sunt foarte inteligenți și cea mai importantă dorință a lor este, de exemplu, să-și petreacă mai mult timp cu părinții lor”.

