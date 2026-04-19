Într-o livadă de lângă Arad, cu 30.000 de meri, cireşi, piersici și caiși, a fost sâmbătă forfotă mare. Copiii au alergat în voie printre ramurile înflorite, nu înainte să asiste la o lecţie de pomicultură.

Bogdan Piper, proprietarul livezii: „Un măr, dacă vă uitaţi aşa la el, câte mere credeţi că face ? 50 ? Mai mult. 100 ? Face 600 de mere. Dar din 600 de mere noi le rărim şi lăsăm în jur de 100 -150 de mere”

Cei care vor să adopte cu pom fructifer scriu un nume pe o plăcuţă de lemn. Primesc dreptul la vizite, dar și la degustat roade.

Copii: „Aş vrea un măr, este unul din fructele mele preferate” (...)

„Mi se pare o idee interesantă pentru ca eu stau la bloc şi nu o să am niciodată ocazia să am un pom”

Reporter: Tu ce pom ai dori să adopţi ?

Băiat: „Eu cireş, deoarece sunt foarte dulci şi bune”

Adulţii au intrat şi ei în joc

Părinți: „Îmi place ideea de a adopta un pom şi aerul liber şi plimbările cu copii în această livadă frumoasă” (...)

„Mi se pare o idee foarte bună mai ales pentru cei ce locuiesc la bloc, care nu au grădină în care să-şi planteze propriul măr, aici pur şi simplu l-ai adoptat şi te bucuri de mere gustoase, de suc de calitate”

Bogdan Piper, proprietarul livezii: „Ideea a venit din Spania, suntem primi din ţară care au adus acest concept. Pentru a aduce oamenii spre natura, spre fructe cu gust autentic românesc, şi să se bucure de aer curat în mijlocul unei livezi”

Cei care adoptă un pom pot veni în livadă să culeagă fructele sau le pot primi acasă, prin curier. Pentru 10 kilograme de mere de exemplu, prețul este 150 de lei, cu transportul inclus.