Palmier Kentia - cum să-l crești sănătos în apartament sau birou

Palmierul Kentia este o plantă de interior elegantă, rezistentă și ușor de întreținut, ideală pentru a aduce un plus de verdeață și rafinament în apartament sau birou.

Palmierul Kentia, cunoscut și sub numele de palmier Forster Sentry sau palmier cu frunze de stuf, este un palmier cu creștere lentă care se dezvoltă bine în climate tropicale și ca plantă de apartament cu întreținere redusă.

Acest palmier se simte bine la lumină puternică, dar indirectă, în interior, sau la soare filtrat, în exterior, și crește în majoritatea tipurilor de sol, atâta timp cât acestea drenează ușor. Deși este puțin probabil să atingă înălțimea maximă atunci când este cultivat ca plantă de apartament, palmierul Kentia poate ajunge până la 12 metri înălțime în condiții ideale. Iată tot ce trebuie să știi despre îngrijirea lui.

Descriere

Palmierul Kentia este, de fapt, o adevărată raritate. Originea lui este pe o insulă mică din apropierea Australiei, singurul loc unde acest gen apare în mod natural. Astăzi, însă, se bucură de popularitate la nivel mondial ca plantă ornamentală și se găsește în locuințe și birouri. Prin filtrarea poluanților și creșterea umidității, se consideră că acest palmier purifică aerul din interior. Este, de asemenea, o plantă de apartament cu creștere foarte lentă, dar care se dezvoltă în lățime. În mediul natural, palmierul Kentia poate atinge până la 17 metri înălțime, în timp ce, în interior, crește până la maximum trei metri înălțime și aproximativ 1,5 metri lățime. Cu îngrijire corespunzătoare, crește în jur de 20 de centimetri pe an.

Shutterstock

Îngrijire

Palmierul Kentia preferă temperaturile blânde, dar se poate adapta la diverse condiții, inclusiv lumină destul de slabă, praf, diferite tipuri de sol și frig moderat. Cerințele principale de îngrijire sunt:

• Alege un loc luminos în interior sau cu soare parțial afară.

• Folosește sol bine drenat.

• Udă regulat, dar evită ca rădăcinile să stea în apă.

• În interior, menține umiditatea ambientală moderată.

• Fertilizează ușor primăvara și vara.

Lumină

Lumina corectă este esențială pentru creșterea palmierului Kentia. Lipsa de lumină poate limita dezvoltarea frunzelor și împiedica apariția florilor. Excesul de lumină sau expunerea directă la soare puternic poate arde frunzele. Palmierii maturi tolerează soarele direct, dar cei sub cinci ani trebuie ținuți doar în lumină indirectă.

Sol

Palmierii Kentia preferă sol nisipos sau lutos, bine drenat. Se pot adapta și la sol argilos, dacă drenajul este bun. pH-ul acid este ideal, dar pot tolera și pH neutru sau ușor alcalin.

Apă

Palmierul preferă solul ușor umed, dar nu suportă nici seceta severă, nici excesul de apă. Udă când stratul superior al solului (aproximativ. 2-3 cm) s-a uscat. Evită solul îmbibat cu apă, deoarece poate provoca putrezirea rădăcinilor. Toamna și iarna redu udarea, deoarece creșterea încetinește.

Temperatură și umiditate

Tolerează temperaturi de până la 38 °C și scurte perioade de frig până la -4 °C, dar preferă peste 13 °C. Nivelul moderat de umiditate este suficient. Evită aerul foarte uscat sau umiditatea excesivă. Dacă aerul e prea uscat, pulverizează frunzele cu apă.

Fertilizare

Se recomandă fertilizator cu eliberare lentă, primăvara și vara. Alege unul special pentru palmieri, bogat în micronutrienți, și respectă instrucțiunile de pe etichetă.

Tăiere

Necesarul de tăiere este minim. Îndepărtați frunzele complet maronii și uscate. Frunzele în tranziție verde-maro încă oferă nutrienți plantei. Frunzele bolnave se îndepărtează pentru a opri răspândirea bolii.

Înmulțire prin divizare

Palmierii Kentia se vând adesea în grupuri de 2-5 răsaduri plantate împreună. Înmulțirea se face prin separarea acestor plante:

1. Scoate cu grijă balotul de rădăcini din ghiveci.

2. Separă atent rădăcinile unei plante, păstrându-le cât mai intacte.

3. Plantează separat palmierul într-un loc adecvat. Celelalte plante se replantează împreună sau separat.

Înmulțire prin semințe

Semințele se coc lent, căpătând o culoare roșu-burgundiu. Poți semăna imediat după maturare pentru șanse mai mari de germinare.

• Folosește un substrat pentru semințe, ușor umed.

• Acoperă tava cu o pungă de plastic transparentă.

• Așează la lumină indirectă.

• Folosește o pernă termică (29–40 °C).

• Păstrează substratul ușor umed. Germinarea poate dura între 3 luni și peste un an.

Shutterstock

Ghiveci și replantare

Alege ghivece cu găuri de drenaj, preferabil din lut neglazurat, pentru evaporarea excesului de apă. Folosește un substrat special pentru palmieri. Replantarea se face doar la nevoie, o dată la câțiva ani, atunci când rădăcinile ies din ghiveci. Alege un vas cu 5 cm mai mare decât cel anterior.

Iernare

Nu necesită îngrijiri speciale iarna dacă este ținut în casă Ghivecele ținute afară vara se aduc în casă înainte ca temperatura să scadă sub 13 °C.

Dăunători și boli

Dăunători frecvenți: păianjeni roșii, păduchi lânoși, păduchi țestoși. Pot fi îndepărtați prin pulverizare cu jet de apă sau tratați cu săpun insecticid ori ulei de neem. Evită produsele pe bază de alcool. Prevenirea infestării se face prin ștergerea lunară a frunzelor cu o cârpă umedă. Boli: pete pe frunze și alte infecții fungice, mai frecvent la plantele crescute afară. Se tratează cu fungicide adecvate.

Probleme comune

• Frunze galbene: semn de udare excesivă și putrezire a rădăcinilor. Udă doar după ce stratul superior de sol s-a uscat și asigură drenaj bun.

• Vârfuri maronii: pot indica lipsă de apă, mai ales pe vreme caldă și uscată, sau exces de fertilizant. Se recomandă testarea solului pentru a verifica echilibrul nutrienților.

