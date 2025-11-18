Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi „obiective”. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

Stiri actuale
18-11-2025 | 12:41
Jandarmi
Inquam Photos / Vlad Bereholschi

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că a semnat ordinul care reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei. Astfel, dislocă trupele care erau fixate la pază lângă clădiri, care vor merge în patrulare şi intervenţie mobilă.

autor
Claudia Alionescu

Jandarmeria păzeşte peste 1.400 de obiective, cu 55% din personal.

Sistemele de monitorizare video ale acestor obiective vor fi conectate la dispeceratul Jandarmeriri, iar numărul posturilor fixe va fi de doar 252.

Ministrul mai precizează că aproximativ 3.000 de jandarmi sunt redirecţionaţi din posturile fixe interioare către activitatea din teren, iar efectivele pentru transporturile speciale cresc de la 439 la aproximativ 800.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu a semnat, marţi, ordinul prin care a dispus punerea în aplicare a Noului Concept de Pază al Jandarmeriei Române.

Citește și
crima mures
Șeful MAI, despre cazul criminalului din Mureș: A fost sprijinit să scape de urmărire, chiar şi de victimă

Cătălin Predoiu

”Pe scurt, acest ordin dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri, care vor merge acum în patrulare şi intervenţie mobilă. Clădirile se vor păzi cu tehnologie conectată la centrele de comandă ale Jandarmeriei şi intervenţia unităţilor mobile alertate şi, dacă beneficiarii doresc, cu pază privată. Iar trupele astfel eliberate de o muncă pasivă şi uneori sterilă, vor patrula şi interveni mobil atunci când e cazul, pentru a proteja cetăţenii şi comunităţile”, a declarat Cătălin Predoiu.

Potrivit acestuia, în prezent, Jandarmeria Română asigură paza a 1.443 de obiective, cu aproximativ 9.000 de funcţii, ceea ce reprezintă 55% din efectivele operative.

”Peste 80% dintre acestea implică staţionarea jandarmului într-un punct fix, ceea ce limitează aria din spaţiul public în care el poate furniza cetăţeanului siguranţă. Noua concepţie pleacă de la existenţa noilor tehnologii digitale care permit combinarea acţiunii umane cu mijloacele tehnice în siguranţa publică. Noua concepţie reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei”, a mai declarat ministrul.

Predoiu precizează că este modernizat sistemului de protecţie prin conectarea tuturor obiectivelor la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei — de la 15% la 100%, prin integrarea tehnologiilor avansate de securitate şi prin standardizarea procedurilor de alarmare şi intervenţie.

În plus, dispozitivele de pază se reconfigurează prin reducerea obiectivelor cu post fix de la 1.273 la 252, includerea a aproximativ 1.180 de obiective în aria patrulelor mobile şi creşterea protecţiei inteligente (monitorizare + patrulare) de la 16% la 30%.

Ministrul a explicat că resursele Jandarmeriei se reorientează, astfel aproximativ 3.000 de jandarmi sunt redirecţionaţi din posturile fixe interioare către activitatea din teren, efectivele pentru transporturile speciale cresc de la 439 la aproximativ 800.

”Această reorganizare va creşte mobilitatea, vizibilitatea şi capacitatea de reacţie a Jandarmeriei, reducând în acelaşi timp cheltuielile pe termen mediu şi lung. Suntem în plin proces de informare şi consultare cu instituţiile partenere şi cu organizaţiile de profil, pentru definitivarea conceptului”, a mai declarat Predoiu.

Comisia Europeană: Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la 6,2% din PIB. Creșterea economică vizibilă, abia din 2027

Sursa: News.ro

Etichete: ordin, jandarmeria română, predoiu, reorganizare,

Dată publicare: 18-11-2025 11:53

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Cătălin Predoiu, către seniorii din PNL: „România a mers prea mult pe un singur motor, consumul”
Stiri Politice
Cătălin Predoiu, către seniorii din PNL: „România a mers prea mult pe un singur motor, consumul”

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, precizând că următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB.

Șeful MAI, despre cazul criminalului din Mureș: A fost sprijinit să scape de urmărire, chiar şi de victimă
Stiri actuale
Șeful MAI, despre cazul criminalului din Mureș: A fost sprijinit să scape de urmărire, chiar şi de victimă

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, miercuri, că principala cauză pentru care suspectul în cazul crimei din Mureș nu a putut fi găsit de Poliţie înainte de comiterea faptei, a fost că a primit sprijin chiar din partea victimei.

Cătălin Predoiu: „Încasez o singură indemnizaţie lunară, aferentă funcţiei de ministru al Afacerilor Interne”
Stiri Politice
Cătălin Predoiu: „Încasez o singură indemnizaţie lunară, aferentă funcţiei de ministru al Afacerilor Interne”

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne și prim-vicepreședinte PNL, a declarat că încasează o singură indemnizație, cea de ministru, fără remunerații pentru funcțiile de vicepremier, premier interimar sau senator.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot
Stiri externe
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină Planul de Pace în Fâșia Gaza al lui Donald Trump, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, după presiuni care avertizau asupra riscului reluării conflictului de către Israel.

Impas în coaliție pe tema pensiilor speciale. Șefii partidelor i-au cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu magistrații
Stiri actuale
Impas în coaliție pe tema pensiilor speciale. Șefii partidelor i-au cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu magistrații

Noi discuții pe tema pensiilor speciale. Liderii coaliției ar urma să se întâlnească în Parlament, asta în timp ce Nicușor Dan sau Ilie Bolojan și reprezentanții magistraților. Reforma are ca termen limită 28 noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28