Aproape o treime dintre români iau cina după ora 20:00, în timp ce ora medie în lume este 18:44. Schimbarea se vede și în restaurante, unde cele mai multe rezervări se fac seara târziu.

Abia după o zi lungă de muncă, tot mai mulți oameni se gândesc la cină, iar atunci restaurantele devin neîncăpătoare.

Corespondent PROTV: „Este deja trecut de ora 20, iar în acest restaurant majoritatea meselor sunt încă ocupate. Unii clienți abia au comandat felul principal, în timp ce alții se pregătesc să treacă şi la desert."

În ciuda orei târzii, mesele sunt încărcate cu preparate și pahare de vin.

Clienți: „Am ales un biftec tartar și un platou aperitivo, continuăm cu vin roșu, am mâncat și câte un desert." (...)

„Paste cu trufe și pavlova."

Alexandra Martin, reprezentant restaurant: „În ultima perioadă rezervările încep de la 19:30 și chiar merg până 20:30. De obicei doamnele merg spre creveți, pește, ceva mai ușor, salată și domnii, categoric aleg vită."

Potrivit unui studiu global realizat de o companie de obiecte pentru casă, pe mai mult de 30.000 de participanți, în România mai mult de jumătate dintre oameni iau cina în jurul orei 19:00, mai târziu decât media globală, care este 18:44. Iar aproximativ o treime mănâncă după ora 20:00. În plus, suntem printre cei care termină de mâncat rapid, în doar 26 de minute.

Specialiștii avertizează însă că mesele târzii și rapide pot afecta somnul și digestia.

Szilagyi Karola, nutriționist dietetician: „Este recomandat să mâncăm încet și să mestecăm bine mâncarea. Am foarte multe persoane care vin cu problema asta, că mănâncă foarte târziu o masă copioasă, apoi se culcă."

Cei care mănâncă cel mai târziu sunt spaniolii, aproape la ora 21, iar la polul opus sunt finlandezii, care iau cina la ora 17.

În același timp, masa şi-a pierdut forma tradiționala.

Karoly Kovacs, reprezentantul companiei care a făcut studiul: „Se mută cu farfuria pe canapea, mulți se uită la televizor, la telefon în timp ce mănâncă."

Tânără: „Obligatoriu să mă uit la ceva, altfel mă plictisesc în timp ce mănânc".

„Aproape toate cinele sunt pe canapea cu prietenul meu, nu stăm aproape niciodată la masă" spune altcineva.

18% dintre pământeni aleg să mănânce pe canapea, iar aproximativ 4% chiar în pat. Aproape 40% se uită la televizor în timp ce iau masa.