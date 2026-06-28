Obiceiul aparent inofensiv pe care dermatologii îl descurajează. Cât timp ar trebui să petrecem la duș

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Un duș lung și fierbinte poate fi relaxant, dar nu este mereu bun pentru piele. Apa fierbinte și produsele prea dure pot usca pielea și o pot face mai sensibilă. 

autor
Mădălina Cristea

Cu câteva schimbări simple, rutina de duș poate deveni mai blândă și mai sănătoasă. Află cât ar trebui să dureze un duș și ce obiceiuri simple te ajută să ai o piele mai sănătoasă.

De ce dușurile prea lungi pot afecta bariera naturală a pielii

Dușurile lungi pot părea foarte relaxante, mai ales după o zi obositoare. Totuși, pielea nu le suportă întotdeauna la fel de bine. Chiar dacă avem impresia că apa ne curăță și ne revigorează, prea mult timp petrecut sub duș poate slăbi stratul natural de protecție al pielii. Pielea are o barieră naturală care funcționează ca un scut. Aceasta ajută la păstrarea apei în piele și o protejează de uscăciune, iritații și factori din exterior. Când stăm prea mult sub apă, mai ales dacă apa este fierbinte, această barieră poate fi afectată.

Apa fierbinte îndepărtează uleiurile naturale ale pielii. Aceste uleiuri nu sunt murdărie, ci au un rol important. Ele mențin pielea moale, elastică și protejată. Când sunt eliminate prea des sau prea agresiv, pielea începe să se usuce și să devină mai sensibilă. De aceea, dușurile scurte, cu apă caldă, nu fierbinte, sunt mai blânde cu pielea. În general, câteva minute sunt suficiente pentru curățare, fără să fie nevoie să stai mult timp sub apă. Cu cât dușul este mai lung și mai fierbinte, cu atât crește riscul ca pielea să se deshidrateze.

Când bariera pielii este afectată, pot apărea senzația de piele care „ține”, mâncărime, roșeață, descuamare sau iritații. În timp, pielea poate deveni mai sensibilă chiar și la produse pe care înainte le tolera bine, cum ar fi gelurile de duș parfumate sau săpunurile mai dure. Un alt pas important este hidratarea după duș. Crema hidratantă aplicată la scurt timp după baie ajută pielea să păstreze apa și să își refacă stratul de protecție. Cel mai bine este ca pielea să fie tamponată ușor cu prosopul, nu frecată puternic, apoi hidratată cât încă este ușor umedă.

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Ce spun dermatologii despre durata ideală a unui duș

Dermatologii nu spun că trebuie să renunțăm la dușuri sau să ne spălăm mai rar decât avem nevoie. Ideea este ca dușul să fie făcut într-un mod care curăță pielea, dar nu o agresează. Pentru piele, un duș bun nu este neapărat unul lung, ci unul scurt, blând și cu apă potrivită. O durată de 5 până la 10 minute este, în general, suficientă pentru curățare. Apa ar trebui să fie caldă, nu fierbinte. Dacă pielea se înroșește repede, dacă simți că te ustură sau că devine foarte uscată după duș, temperatura apei poate fi prea ridicată.

Pentru multe persoane, chiar și un duș mai scurt poate fi suficient, mai ales dacă atenția este pusă pe zonele care transpiră mai mult. Nu este nevoie ca fiecare parte a corpului să fie frecată agresiv sau spălată cu mult produs în fiecare zi. Pielea are nevoie de curățare, dar și de protecție. Durata dușului depinde și de stilul de viață. Persoanele care fac sport, transpiră mult sau lucrează în medii cu praf și murdărie pot avea nevoie de dușuri mai dese. În schimb, cei care au pielea uscată, sensibilă sau dermatită ar trebui să fie mai atenți la timpul petrecut sub apă, la temperatura apei și la produsele folosite, conform Harvard.edu.

După duș, pielea nu ar trebui frecată puternic cu prosopul. Este mai bine să fie tamponată ușor, ca să nu fie iritată. Apoi, crema hidratantă aplicată în primele minute ajută la păstrarea apei în piele și la menținerea barierei naturale de protecție.

Cum poate apa fierbinte să contribuie la uscarea și iritarea pielii

Apa fierbinte poate fi foarte plăcută în timpul dușului, mai ales într-o zi rece sau după multe ore de oboseală. Dă senzația de relaxare și confort, însă pielea nu reacționează întotdeauna bine la temperaturi prea ridicate. Când apa este prea fierbinte, ea poate îndepărta mai ușor uleiurile naturale de la suprafața pielii. Aceste uleiuri nu sunt murdărie și nu trebuie eliminate agresiv. Ele fac parte din protecția normală a pielii și ajută la păstrarea hidratării.

Dacă acest strat protector este slăbit, pielea începe să piardă mai ușor apă. Așa apar senzația de piele care „ține”, mâncărimea, roșeața, descuamarea sau usturimea după duș. Uneori, pielea poate deveni atât de sensibilă încât reacționează și la produse pe care înainte le suporta fără probleme. De aceea, un duș mai blând este o alegere mai bună pentru piele. Nu înseamnă că trebuie să renunți la igienă, ci doar să fii atent la câteva lucruri simple: apa să fie caldă, nu fierbinte, dușul să nu dureze prea mult, iar produsele folosite să fie cât mai delicate.

Și felul în care îți usuci pielea contează. După duș, este mai bine să tamponezi pielea ușor cu prosopul, nu să o freci puternic. Apoi, cât este încă puțin umedă, poți aplica o cremă hidratantă. În felul acesta, pielea păstrează mai bine apa și își recapătă mai ușor senzația de confort.

Greșeli frecvente pe care oamenii le fac în timpul dușului

Una dintre cele mai frecvente greșeli este dușul prea lung. Mulți oameni stau mai mult sub apă pentru relaxare, nu pentru că pielea ar avea nevoie de atât de mult timp pentru curățare. Problema este că, pe măsură ce dușul se prelungește, mai ales cu apă fierbinte, pielea se poate usca tot mai tare.

O altă greșeală este folosirea apei foarte fierbinți. Pe moment, poate părea că te relaxează, dar după duș pielea poate rămâne roșie, uscată sau iritată. O temperatură mai potrivită este cea călduță spre caldă, în care te simți confortabil, dar pielea nu se înroșește și nu ustură. Contează mult și produsele folosite. Săpunurile dure, gelurile de duș foarte parfumate sau produsele aplicate pe tot corpul în fiecare zi pot irita pielea, mai ales dacă aceasta este deja uscată sau sensibilă. De multe ori, este suficient să insiști pe zonele care transpiră mai mult, fără să agresezi inutil restul pielii, conform Clevelandclinic.com.

O altă greșeală apare după duș. Frecarea puternică a pielii cu prosopul poate accentua iritația, iar amânarea cremei hidratante poate face ca pielea să piardă mai repede apa. Cel mai simplu este să tamponezi pielea ușor și să aplici crema hidratantă în primele minute după duș.

Semne că rutina ta de duș îți afectează pielea

Pielea îți arată destul de repede atunci când rutina de duș nu îi face bine. Un prim semn este senzația de piele care „ține” imediat după ce te ștergi. Dacă simți că trebuie să aplici cremă urgent, dacă pielea pare aspră sau dacă apare disconfort după un duș obișnuit, este posibil ca apa prea fierbinte, dușul prea lung sau produsele folosite să fi afectat stratul natural de protecție al pielii.

Mâncărimea este un alt semn des întâlnit. Poate apărea pe picioare, brațe, spate sau abdomen, mai ales după dușurile lungi și fierbinți. Pielea nu ar trebui să te mănânce după ce te-ai spălat. Dacă se întâmplă des, poate fi un indiciu că pielea s-a uscat prea mult și pierde mai ușor apa de care are nevoie.

Și roșeața trebuie luată în seamă. Dacă pielea se înroșește după duș, ustură sau pare iritată, apa poate fi prea fierbinte ori produsul de curățare poate fi prea agresiv. Gelurile de duș foarte parfumate, săpunurile dure sau produsele antibacteriene folosite zilnic pot usca pielea și pot crește sensibilitatea. Uneori, pielea ajunge să reacționeze chiar și la produse pe care înainte le suporta bine.

Descuamarea, adică acele mici coji sau zone albe și uscate, arată că pielea nu mai reține suficientă hidratare. Apare mai ales pe gambe, coate, brațe sau mâini. Dacă uscăciunea se accentuează, pielea poate crăpa, iar micile fisuri pot deveni dureroase. În unele cazuri, pielea foarte uscată poate chiar să sângereze ușor, mai ales dacă este scărpinată.

Un alt semn că rutina de duș trebuie schimbată este apariția sau agravarea eczemelor. Persoanele cu dermatită atopică, piele sensibilă sau alergii de contact pot observa că zonele iritate se aprind mai ușor după baie. Pielea poate deveni roșie, uscată, îngroșată sau foarte pruriginoasă. Contează și câtă cremă simți că trebuie să folosești după fiecare duș. Dacă aplici multă cremă, dar pielea rămâne tot uscată, problema poate să nu fie doar produsul hidratant. Uneori, pielea este agresată chiar în timpul dușului, prin apă prea fierbinte, frecare puternică, spălare excesivă sau lipsa hidratării imediat după baie.

Dacă aceste semne apar rar, de multe ori pot fi corectate prin schimbări simple. Poți reduce temperatura apei, poți scurta dușul și poți alege produse mai blânde. Dacă însă uscăciunea, mâncărimea, roșeața sau crăpăturile persistă, este bine să ceri sfatul unui dermatolog. Pielea nu ar trebui să doară, să usture sau să se descuameze constant după o rutină care ar trebui să o curețe și să o protejeze.

Cum să îți adaptezi rutina pentru o piele mai sănătoasă

O rutină mai bună de duș nu înseamnă pași complicați. De multe ori, pielea are nevoie doar de mai multă blândețe. Primul lucru pe care îl poți schimba este temperatura apei. Apa ar trebui să fie călduță, nu fierbinte. Dacă oglinda se aburește imediat, dacă pielea se înroșește sau dacă simți că apa aproape arde, cel mai probabil este prea caldă.

Durata dușului contează la fel de mult. Pentru piele, un duș de 5 până la 10 minute este, în general, suficient. Dușurile foarte lungi pot îndepărta uleiurile naturale ale pielii, mai ales dacă sunt făcute cu apă fierbinte. Aceste uleiuri au rol de protecție, așa că nu trebuie eliminate agresiv zi de zi.

Apoi, este important ce produs folosești. Pentru pielea uscată sau sensibilă, sunt mai potrivite gelurile de duș blânde, fără parfum puternic, fără alcool și fără formule dure. Nu este nevoie să freci tot corpul cu mult produs la fiecare duș. De obicei, zonele care au cea mai mare nevoie de curățare sunt axilele, zona intimă externă, picioarele și zonele în care transpiri mai mult. Restul pielii poate fi curățat mai delicat.

Bureții aspri, mănușile dure și exfolierea zilnică pot face pielea și mai uscată. Dacă vrei să exfoliezi, fă-o rar și blând. Pielea nu trebuie să rămână roșie, să usture sau să te mănânce după exfoliere. Dacă se întâmplă asta, înseamnă că ai insistat prea mult. După duș, evită să freci pielea energic cu prosopul. Mai bine tamponeaz-o ușor, cât să îndepărtezi excesul de apă. Apoi aplică o cremă hidratantă cât pielea este încă puțin umedă. Acest pas ajută pielea să păstreze apa și poate reduce senzația de uscăciune. Pentru pielea foarte uscată, cremele mai consistente sau unguentele pot fi mai utile decât loțiunile foarte fluide.

Contează și cât de des faci duș. Dacă nu ai transpirat mult, nu ai făcut sport și nu ai stat într-un mediu murdar, pielea nu are mereu nevoie de spălare agresivă. Unele persoane pot face duș zilnic fără probleme, dar cele cu piele uscată sau sensibilă trebuie să fie mai atente la durată, temperatură și hidratare.

O rutină bună este cea după care pielea rămâne confortabilă. Nu ustură, nu se strânge, nu se descuamează și nu te mănâncă. Dacă după fiecare duș simți că trebuie să îți repari pielea, atunci rutina nu este potrivită. Schimbările mici, făcute constant, pot ajuta mai mult decât un produs scump folosit din când în când.

Când ar trebui să consulți un dermatolog pentru probleme ale pielii

Multe probleme ale pielii apar din lucruri simple, pe care le trecem ușor cu vederea. Apa prea fierbinte, dușurile lungi, produsele parfumate, frigul, aerul uscat sau o rutină de îngrijire nepotrivită pot usca și irita pielea. Uneori, pielea își revine după câteva schimbări mici: dușuri mai scurte, apă călduță, produse mai blânde și cremă hidratantă aplicată imediat după baie.

Totuși, sunt și situații în care pielea arată că are nevoie de mai mult decât îngrijire acasă. Dacă uscăciunea nu se ameliorează, deși ai schimbat rutina și ai folosit produse hidratante potrivite, este bine să ceri sfatul unui dermatolog. La fel și dacă pielea continuă să se descuameze, să crape, să te mănânce sau să usture.

Uneori, ceea ce pare o simplă piele uscată poate avea o altă cauză. Poate fi vorba despre dermatită, eczemă, psoriazis, o alergie de contact sau o altă problemă care are nevoie de diagnostic și tratament potrivit. De aceea, dacă simptomele persistă, este mai sigur să afli cauza, nu să tot schimbi cremele la întâmplare.

Un semn care nu trebuie ignorat este durerea. Pielea uscată poate fi neplăcută, dar nu ar trebui să doară constant. Dacă zona devine foarte roșie, caldă, umflată, inflamată sau sensibilă la atingere, este bine să fie văzută de un specialist. La fel, dacă apar crăpături adânci, răni deschise sau sângerări, consultul nu ar trebui amânat.

Prin aceste mici leziuni pot intra bacterii, iar o iritație care părea banală se poate transforma într-o infecție. Semnele care ar trebui să te trimită mai repede la medic sunt puroiul, cojile galbene, mirosul neplăcut, durerea care se accentuează sau pielea tot mai umflată în jurul zonei iritate. Dacă apar febră, frisoane sau ganglioni umflați, situația trebuie verificată cât mai repede.

Și erupțiile cutanate merită atenție. O erupție mică, apărută după un produs nou, poate trece după ce oprești folosirea acelui produs. Dar dacă erupția se extinde repede, acoperă o zonă mare din corp, face bășici, se transformă în răni sau apare împreună cu febră și stare de rău, este nevoie de consult medical. Nu toate erupțiile sunt periculoase, dar unele pot semnala alergii, infecții sau alte probleme care nu se rezolvă cu o cremă aleasă la întâmplare. De aceea, este bine să fii atent la felul în care evoluează pielea, nu doar la cum arată în prima zi.

Un dermatolog ar trebui consultat și dacă mâncărimea devine atât de puternică încât îți afectează somnul sau activitățile zilnice. Dacă te scarpini până faci răni, dacă pielea se îngroașă sau dacă simptomele revin mereu în aceleași zone, poate fi nevoie de un tratament adaptat cauzei reale.

Atenție trebuie acordată și alunițelor sau petelor de pe piele. Dacă o aluniță își schimbă forma, culoarea, marginea sau dimensiunea, este bine să fie verificată. La fel și dacă începe să sângereze, să doară sau să arate diferit față de celelalte. Schimbările de acest fel nu trebuie ignorate, mai ales dacă apar brusc. Există și situații în care nu trebuie să aștepți un consult obișnuit. Dacă o erupție apare împreună cu dificultăți de respirație, probleme la înghițire sau umflarea buzelor, ochilor ori feței, poate fi vorba despre o reacție alergică serioasă. Într-un astfel de caz, este nevoie de ajutor medical de urgență.

Etichete: dermatolog, dus, baie, igiena,

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