O turistă din Franța a fost prinsă în Sardinia cu aproximativ 40 de kilograme de nisip, pietricele și scoici, potrivit Blick.

Femeia în vârstă de 69 de ani a fost oprită în portul Porto Torres în timp ce încerca să se îmbarce pe un feribot spre Toulon, după o vacanță petrecută pe insulă. Potrivit autorităților vamale italiene, nisipul alb fin și pietricelele proveneau de pe plaja Le Saline, de lângă orașul Stintino, în nordul Sardiniei. Colectarea nisipului, a pietricelelor și a scoicilor de pe plaje este interzisă prin lege regională încă din 2017.

Turista riscă acum o amendă cuprinsă între 500 și 3.000 de euro, iar nisipul și scoicile confiscate vor fi returnate pe plajă în zilele următoare.

Furtul de nisip și pietricele, în principal de către turiști, este o problemă serioasă în Sardinia, insulă renumită pentru plajele sale spectaculoase.

În fiecare an, turiștii pleacă acasă cu nisip și scoici drept suveniruri din vacanță, punând astfel în pericol ecosistemul natural al insulei. Tocmai din acest motiv au fost introduse amenzi ridicate.

Autoritățile spun că mulți turiști sunt șocați când află că pot fi amendați pentru că iau nisip de pe plajă.

„Furtul de nisip de pe plajă poate părea inofensiv, dar poate avea consecințe grave asupra ecosistemului costier sensibil al insulei”, au transmis autoritățile, care pe timpul verii intensifică verificările pe cele mai vizitate plaje.