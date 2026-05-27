Femeia, pentru care procurorii propun arestarea preventivă, l-a lovit pe copil în mod repetat şi cu palma peste ceafă.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au anunţat, miercuri, că au propus instanţei arestarea preventivă a învăţătoarei din Medgidia, pentru purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

„Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat că, la data de 25.05.2026, orele 08:00 - 08:30, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu în calitate de cadru didactic la clasa a IV-a B a Şcolii Gimnaziale «Lucian Grigorescu» din municipiul Medgidia, a săvârşit acte repetate de violenţă fizică şi verbală asupra elevului minor MVE, în vârstă de 10 ani, lovindu-l cu palma în zona feţei şi capului, strângându-l de gât cu ambele mâini, ridicându-l de la sol prin prindere de gât şi lovindu-l repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice ce necesită 1-2 zile de îngrijire medicală”, au transmis procurorii.

Ei au adăugat că, prin această faptă, învăţătoarea a provocat o „stare vădită de teamă şi indignare” în rândul celorlalţi 24 de elevi, tulburând în mod efectiv ordinea şi liniştea specifică activităţii şcolare.

Învăţătoarea, în vârstă de 54 de ani, din Medgidia a fost reţinută pentru 24 de ore după ce l-a agresat pe elev, pentru că acesta a rupt documentul cu rezultatele personale de la Evaluarea Naţională.

Poliţiştii i-au înmânat reprezentantului legal al copilului o cerere pentru adresarea către instanţa de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecţie.