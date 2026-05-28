Biroul procurorului federal din Districtul Sudic al New Yorkului a anunțat că Michele Spagnuolo, inginer la Google, a fost acuzat de încălcarea legilor privind tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate, din cauza mai multor pariuri plasate prin intermediul platformei, relatează BBC.

Deși Spagnuolo este cetățean italian și locuiește în Elveția, acesta a fost arestat miercuri și prezentat în fața unui judecător federal din New York.

Potrivit anchetatorilor, Spagnuolo ar fi folosit informații la care avea acces înainte ca acestea să devină publice, prin prisma activității sale la Google, companie cu sediul în SUA, pentru a face pariuri din care ar fi obținut câștiguri de aproximativ 1,2 milioane de dolari (894.330 de lire sterline).

Bărbatul a fost eliberat pe cauțiune

O purtătoare de cuvânt a Google a declarat că firma „colaborează cu autoritățile în cadrul anchetei” și că angajatul a fost suspendat. Ea a precizat că informațiile interne folosite ar proveni din materiale de marketing accesate „printr-un instrument disponibil tuturor angajaților, însă utilizarea unor astfel de informații confidențiale pentru plasarea de pariuri reprezintă o încălcare gravă a politicilor companiei”.

Un purtător de cuvânt al Polymarket a spus că platforma „a colaborat îndeaproape” cu autoritățile în cadrul investigației.

„Tranzacțiile pe blockchain sunt transparente și pot fi urmărite, iar persoanele care acționează ilegal lasă urme”, a adăugat acesta.

Blockchain-ul este un sistem digital de înregistrare folosit pentru criptomonede, singura monedă acceptată pe Polymarket.

Biroul procurorului federal a colaborat cu FBI pentru arestarea lui Spagnuolo. Potrivit ABC News, acesta a fost eliberat ulterior pe cauțiune, în schimbul unei garanții de 2,25 milioane de dolari.

Deși Spagnuolo ar fi pariat pe Polymarket folosind contul cu numele AlphaRaccoon și mai multe conturi de criptomonede, FBI a anunțat că a reușit să le conecteze după ce a identificat un cont deschis cu un act de identitate italian.

Spagnuolo nu a răspuns solicitărilor de comentarii trimise prin e-mail.

Potrivit profilurilor sale online, el a lucrat la Google timp de peste 12 ani, ca inginer specializat în securitatea informațiilor.

Acesta ar fi început să folosească Polymarket în 2024, iar între octombrie și decembrie anul trecut ar fi plasat pariuri în valoare de 2,7 milioane de dolari legate de Google, susține biroul procurorului federal.

Anchetatorii afirmă că, folosindu-se de informații interne, el a obținut profituri de peste un milion de dolari din aceste pariuri.

Pe ce a pariat bărbatul

Documentele din dosar arată că cele mai profitabile pariuri ale lui Spagnuolo pe Polymarket au vizat predicții corecte despre cine urma sau nu urma să fie cea mai căutată persoană pe Google în 2025.

Acesta ar fi pariat împotriva unor nume precum Bianca Censori și președintele Donald Trump și l-ar fi ales pe cântărețul D4vd pentru primul loc, într-un moment în care platforma considera acel rezultat aproape imposibil.

Potrivit documentelor din instanță, atunci când a plasat pariul, în noiembrie, Spagnuolo știa deja că D4vd devenise cea mai căutată persoană pe Google, deoarece avea acces la informațiile colectate de companie înainte ca acestea să fie făcute publice.

D4vd, muzician, se află în prezent în închisoare, fiind acuzat că ar fi ucis o adolescentă.