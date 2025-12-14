Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 14 decembrie 2025. Report de peste 8,35 milioane de euro

Stiri actuale
14-12-2025 | 12:37
loto

Noi trageri loto sunt programate duminică, la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de peste 8,35 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 1,18 milioane de euro.

autor
Stirileprotv

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, joi, s-au acordat peste 21.300 de câștiguri în valoare totală ce a depășit 1,76 milioane de lei.

Astfel, la Loto 6/49, este în joc la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul depășește 433.100 de lei (85.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,08 milioane de lei (213.200 de euro), iar la Super Noroc este în joc la categoria I un report de aproximativ 100.000 lei.

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii 'Românii au noroc', începând cu ora 18:30.

Joi, la tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 223.033,85 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro. La categoria a III-a, la același joc, s-a consemnat un câștig de 90.974,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Jibou.

Sursa: Agerpres

