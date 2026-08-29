Emily Jardine, în vârstă de 37 de ani, este actriță de voce și coach. A decis să nu urmeze o facultate și să își dedice timpul pasiunilor sale pentru actorie și muzică. După ce a absolvit un program BTEC National Diploma în studii de afaceri, obținând calificativul „double distinction star”, Emily a făcut mai multe munci ocazionale, până când a găsit un post de asistent de proiect pe platforma Gumtree, scrie Manchester Evening News.

La început, câștiga doar câteva sute de lire pe an și a continuat să lucreze în domeniul administrativ pentru a-și plăti cheltuielile. Treptat, însă, a reușit să avanseze, iar anul trecut a câștigat 114.000 de lire sterline. De-a lungul carierei, a realizat reclame pentru companii precum Coca-Cola și Milka.

„După școală, am făcut o perioadă muncă de birou și joburi administrative obișnuite, dar eram muziciană de ani de zile. Am decis să nu merg la facultate pentru că întotdeauna mi-am croit propriul drum și am încălcat tradițiile, fără ca asta să fie o formă de rebeliune. Pur și simplu, facultatea nu mi s-a părut potrivită pentru mine”, a declarat Emily pentru Talk to the Press.

Cum a descoperit actoria de voce

Emily a povestit că, în jurul anului 2012, a început să caute un nou loc de muncă pe Gumtree, după ce lăsase oarecum în urmă actoria.

„Am început cu actoria și lucruri de genul acesta, dar o lăsasem puțin în urmă. Așa că, în jurul anului 2012, am intrat pe Gumtree să caut un nou loc de muncă. Am devenit asistent de proiect într-un studio și am început să lucrez cu actori de voce și cu partea de casting. Apoi, într-o zi, managerul meu m-a rugat să înregistrez rapid o voce pentru un proiect.

Am intrat în cabina de înregistrare și eram atât de speriată. Aveam impresia că îmi puteau auzi bătăile inimii, dar m-am îndrăgostit imediat de această activitate”, a povestit ea.

Drumul către succes nu a fost însă unul ușor. Emily a lucrat timp de una-două luni fără să fie plătită, înainte să înceapă să primească bani pentru proiectele de voice-over.

„La început, în 2012, făceam proiecte gratis, ceea ce nu este tocmai ideal, dar le făceam și, în cele din urmă, clienții începeau să mă caute din nou și am început să fiu plătită. Apoi, lucrurile au crescut, au crescut și au crescut, iar dintr-odată făceam proiecte importante pentru companii precum Vodafone și Milka”, a explicat Emily.

„Apoi am ajuns să fac reclame pentru Coca-Cola și pentru tot felul de branduri uriașe. A fost extraordinar.”

A lucrat pentru branduri internaționale

Printre companiile pentru care Emily a realizat reclame se numără Danone, unde este vocea de la finalul reclamelor, Bentley, Emma Sleep, Pantene, WhatsApp, John Lewis, HSBC, Babybel, BT, Barbie, Trailfinders, Google, Vodafone, British Airways, Amazon Prime, Durex, LEGO și Dungeons & Dragons.

În 2017, Emily a trecut de la statutul de artistă vocală care lucra prin intermediul unei agenții la cel de actriță de voce independentă, care lucrează pe cont propriu. Atunci, veniturile sale au început să crească semnificativ.

În prezent, are 51 de agenți în 24 de țări.

„Veniturile mele au pornit de la absolut nimic, apoi au ajuns la câteva sute de lire pe an timp de unul sau doi ani, iar până în al cincilea an ajunseseră la aproximativ 4.000 de lire”, a povestit Emily.

„Apoi m-am gândit că, practic, nu voi avea pe nimeni care să-mi gestioneze programul și că voi face asta singură. Literalmente peste noapte, veniturile mele au crescut enorm. M-am gândit: «Bine, așa voi face de acum înainte».”

Și-a cumpărat o casă cu patru dormitoare

Pe măsură ce veniturile sale au crescut de la un an la altul, Emily a început să își permită vacanțe mai scumpe și și-a cumpărat o casă cu patru dormitoare.

„Am început să economisesc și, dintr-odată, vacanțele mele au devenit mai frumoase, aveam haine mai bune. Mi-am cumpărat prima casă în 2021, iar veniturile continuau să crească. În fiecare an, cu o singură excepție, am câștigat mai mult decât în anul precedent”, a spus ea.

„Cred că prima dată când am ajuns la 90.000 de lire a fost acum aproximativ trei ani. În anul următor am ajuns la aproximativ 96.000 de lire, iar anul trecut am câștigat 114.000 de lire.”

Pentru acest an, Emily estimează că va obține venituri similare.

Lucrează de acasă și spune că muncește mai puțin pentru mai mulți bani

Într-o zi obișnuită, Emily lucrează între aproximativ 10:00 și 18:00 în propriul studio de voice-over, pe care și l-a construit în grădina casei. Programul diferă însă de la o zi la alta.

„Să spunem că am o săptămână frumoasă și aglomerată. Aș putea face până la 10 proiecte de voice-over și aș putea să pregătesc doi sau trei oameni”, a explicat ea.

„A fost minunat să trec de la navetă și de la toate lucrurile nebunești pe care le făceam, când viața mea era complet haotică, la situația de acum, când cobor scările, ies afară și am un drum până la muncă de 52 de secunde. Și pot să muncesc mai puțin pentru mai mulți bani.”

„Există multe domenii în care nu ai nevoie de facultate”

Întrebată despre importanța facultății, Emily a spus că există numeroase domenii în care o carieră poate fi construită fără o diplomă universitară.

„Sunt multe industrii în care nu trebuie să mergi la facultate pentru a pătrunde. Nu este vorba nici măcar despre calificări. Dacă ești o persoană creativă, dacă ai foarte multă determinare și ajungi într-o situație în care ai ceva de oferit, ceva ce poate nimeni altcineva nu are, este foarte posibil să îți schimbi radical cariera”, a spus ea.

Emily a subliniat însă că succesul nu vine ușor.

„Nu voi spune că este simplu. Este foarte, foarte greu să fii actor de voce. Dar dacă, într-o zi, nu aș fi fost trasă în acel studio, scoasă din zona mea de confort și împinsă să încerc, nu mi-aș fi dat seama cât de mult îmi place să fiu în spatele unui microfon, mai degrabă decât în fața lui.”