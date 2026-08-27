Cei doi, din regiunea Illawarra, dețineau singurul bilet câștigător din Australia la categoria întâi la extragerea Set for Life din 1 iulie. Astfel, vor primi câte 20.000 de dolari australieni pe lună, timp de 20 de ani, reltatează 7News.

Nu au verificat biletul 6 săptămâni

Cuplul a aflat că a câștigat după ce, în sfârșit, a verificat biletul care stătea acasă de șapte săptămâni.

„Sunt complet copleșită în acest moment. Nu-mi vine să cred. Nu aveam nicio idee. Biletul acesta a stat pe biroul meu, acasă, tot timpul”, a declarat femeia reprezentanților The Lott, după ce și-a revendicat premiul.

„Tot îmi spuneam: «Trebuie să verific biletul acesta»... și astăzi am făcut-o.”

Femeia a povestit că joacă la Set for Life de doar șase luni, însă a avut mereu sentimentul că va câștiga „premiul cel mare”.

„Este literalmente un vis devenit realitate. Ne gândeam să ne pensionăm. Am muncit din greu toată viața, dar nu credeam că vom reuși prea curând”, a spus ea.

„Asta ne-a schimbat viața. Nici nu vă imaginați ce înseamnă pentru noi. Astfel de lucruri pur și simplu nu li se întâmplă oamenilor ca noi.”

„Este, fără îndoială, cel mai bun telefon pe care l-am primit vreodată.”