O specie dispărută de 31 de ani a reapărut pe imaginile unei camere de supraveghere din Long Island

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Un vizon american a fost capturat pe o cameră de monitorizare a vieții sălbatice în comitatul Suffolk, iar cercetătorii spun că este ceva extrem de rar, dacă este vorba într-adevăr de această creatură.

autor
Mihai Niculescu

Naturalistul Peter Janow a surprins în imagini ceea ce crede a fi un vizon american, pe o cameră instalată în Northport, lângă North Shore, pe 4 august, la scurt timp după miezul nopții, arată New York Post.

Imaginea arată mica vietate acvatică care pare să aibă o pasăre în gură. Janow a declarat pentru News 12 Long Island că aceasta este prima apariție a vizonului american pe Long Island în 31 de ani.

Vizonul american este un carnivor semi-acvatic mic din familia mustelidelor (înrudit cu vidrele și dihorii), care cântărește de obicei între 0,7 și 1,6 kg și vânează pești, broaște, raci și mamifere mici în și în jurul râurilor, lacurilor și zonelor umede, potrivit Federației Naționale pentru Fauna Sălbatică.

Janow, un pilot retras al Corpului de Marină și fondator al Long Island Nature Corps, a petrecut aproximativ opt ani monitorizând fauna sălbatică cu camere în zona Northport și Greater Huntington. Interesul său pentru găsirea vizonului a început acum trei ierni, când a găsit urme pe care le-a atribuit unui vizon: „Am spus că este doar o chestiune de timp până să capturez un vizon pe una dintre camerele mele"

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După ce a descărcat imaginile de pe un card de memorie dintr-o cameră care nu fusese verificată de luni de zile, Janow a petrecut două-trei ore analizând fișierele și a găsit două fotografii și un videoclip de aproximativ 15 secunde care păreau să înfățișeze un vizon. Le-a trimis imediat biologului Mike Bottini de la Seatuck Environmental Association pentru confirmare. „A răspuns rapid și a spus: «Da, este 100% un vizon american»", a povestit naturalistul.

Ultima apariție a vizonului, în 1996

Animalul a fost raportat ultima dată pe Long Island în 1996, deși nu există dovezi fotografice din acea observare. Bottini a spus că, în timpul unui studiu de un an pe Long Island în 2013, niciun vizon nu a apărut.

O mare parte din habitatul preferat al vizonului – zone umede și mlaștini sărate – există încă și face parte din speciile protejate pe Long Island, dar motivul declinului aparent rămâne necunoscut.

Apariția acestui animal semi-acvatic a avut loc în aceeași lună în care cel mai mare „diavol de mare”din lume a fost observată în apele Long Island.

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Etichete: specie disparuta, long island, vizon,

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