O specie dispărută de 31 de ani a reapărut pe imaginile unei camere de supraveghere din Long Island

Naturalistul Peter Janow a surprins în imagini ceea ce crede a fi un vizon american, pe o cameră instalată în Northport, lângă North Shore, pe 4 august, la scurt timp după miezul nopții, arată New York Post.

Imaginea arată mica vietate acvatică care pare să aibă o pasăre în gură. Janow a declarat pentru News 12 Long Island că aceasta este prima apariție a vizonului american pe Long Island în 31 de ani.

Vizonul american este un carnivor semi-acvatic mic din familia mustelidelor (înrudit cu vidrele și dihorii), care cântărește de obicei între 0,7 și 1,6 kg și vânează pești, broaște, raci și mamifere mici în și în jurul râurilor, lacurilor și zonelor umede, potrivit Federației Naționale pentru Fauna Sălbatică.

Janow, un pilot retras al Corpului de Marină și fondator al Long Island Nature Corps, a petrecut aproximativ opt ani monitorizând fauna sălbatică cu camere în zona Northport și Greater Huntington. Interesul său pentru găsirea vizonului a început acum trei ierni, când a găsit urme pe care le-a atribuit unui vizon: „Am spus că este doar o chestiune de timp până să capturez un vizon pe una dintre camerele mele"

După ce a descărcat imaginile de pe un card de memorie dintr-o cameră care nu fusese verificată de luni de zile, Janow a petrecut două-trei ore analizând fișierele și a găsit două fotografii și un videoclip de aproximativ 15 secunde care păreau să înfățișeze un vizon. Le-a trimis imediat biologului Mike Bottini de la Seatuck Environmental Association pentru confirmare. „A răspuns rapid și a spus: «Da, este 100% un vizon american»", a povestit naturalistul.