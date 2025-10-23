O specie apărută în apele Mării Negre sperie pescarii. „Este o populație care deja începe să fie sustenabilă”

Crabul albastru – o specie invazivă – este tot mai des văzut în Marea Neagră. A ajuns accidental în apele noastre, iar pescarii se plâng că le distruge plasele și capturile.

Temperatura tot mai ridicată a apei mării a creat condițiile ideale pentru dezvoltarea acestei specii.

Dacă anii trecuți pescarii găseau accidental câte un crab albastru în plase, acum, la o singură captură, scot câte 7-8 crustacee, în localitatea Corbu, la malul mării.

Alexandru Sutac, pescar: „Se încurcă în plase și ne afectează destul de mult activitatea noastră de pescuit. Din păcate, da, anul trecut am mai avut unul, în alți ani nu am prins deloc, dar anul ăsta deja avem 10. Ne încurcă plasele destul de tare și chiar le distrug.”

Cercetătorii explică de ce crabul s-a adaptat ușor

Crabul albastru a ajuns accidental în apele noastre, adus, cel mai probabil, de navele comerciale. Originar din apele Atlanticului de Vest, crustaceul este foarte adaptabil.

Adrian Bîlbă, doctor în științe: „Este o populație care deja începe să fie sustenabilă, au cu ce se hrăni, obișnuit mănâncă bivalve, adică scoici, dar mănâncă și pești.”

Corespondent PRO TV: „Crabul albastru are nevoie de apă de peste 15 grade Celsius pentru a se dezvolta. Cum apa Mării Negre este tot mai caldă chiar și în sezonul rece, crabul găsește aici condiții perfecte pentru a rămâne și a se reproduce.”

Apa este mai caldă cu cinci grade față de perioadele similare din anii trecuți.

Răzvan Mateescu, cercetător INCDM: „La o milă de țărm avem 16,7 grade Celsius apa mării. În această perioadă, media multianuală spune că ar fi trebuit să avem 12 grade. Diferența este dată cumva de predominanța vânturilor de nord și menținerea maselor de apă caldă în zona noastră.”

Victor Niță, cercetător INCDM: „Dacă se vor înmulți în continuare și va crește numărul, prin faptul că devorează practic orice scoică ce le cade în cale, este o problemă. Noi doar ce semnalam cu bucurie refacerea unor specii de scoici rare.”

Există și o parte bună. Crabul albastru este comestibil, iar specialiștii spun că are carnea foarte gustoasă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













