Cazul său scoate la iveală amploarea crizei datoriilor studențești care afectează o întreagă generație.

Pe măsură ce membrii Generației Z și milenialii văd cum valoarea diplomelor lor scade dramatic, un absolvent din Marea Britanie a devenit imaginea acestei crize, scrie Yahoo Finance.

Absolventul, al cărui nume nu a fost făcut public, are acum datorii de peste 314.356 de lire sterline (363.371 de euro) din împrumuturi pentru studii, mai mult decât costul mediu al unei locuințe în Marea Britanie, mult peste recordul de 231.000 de lire (308.000 de dolari) care făcea titlurile presei în urmă cu doar doi ani și un nou record pentru cea mai mare datorie personală de acest tip din țară.

Tot mai mulți absolvenți cu datorii uriașe

În timp ce absolventul mediu părăsește universitatea cu aproximativ 45.000 de lire datorie, 10 absolvenți au acum împrumuturi care depășesc 267.000 de lire (308.664 de euro), potrivit unor date noi ale Student Loans Company, citate de The Times.

Pentru comparație, valoarea medie a unei proprietăți în Marea Britanie este de aproximativ 270.000 de lire (312.137 de euro).

Deși doar câțiva studenți datorează statului mai mult pentru educație decât ar plăti o familie pentru o casă întreagă, aceștia fac parte dintr-o problemă mult mai amplă: o analiză de anul trecut a arătat că peste 150.000 de persoane din Marea Britanie au acum datorii care depășesc 100.000 de lire (115.606 euro).

Această cifră a crescut cu o treime în doar șase luni, pe măsură ce dobânda se acumulează la sume pe care mulți s-ar putea să nu le ramburseze niciodată integral.

Chiar și absolvenții prudenți, cu cele mai mici împrumuturi, se confruntă acum cu o situație dificilă: costul vieții și dobânzile compuse cresc mai rapid decât salariile, obligându-i pe mulți să traverseze ani de presiune financiară, să își amâne planurile importante și să se întrebe tot mai des dacă diploma a meritat.