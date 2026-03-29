Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 21:30, pe Friar Gate, una dintre cele mai aglomerate străzi din oraș. Poliția din Derbyshire a confirmat că suspectul a condus un Suzuki Swift negru, care a pătruns pe trotuar și a lovit pietonii.

Deși cele șapte victime au fost grav rănite, autoritățile au declarat că rănile nu le pun viața în pericol. Acestea au fost transportate rapid la spital pentru îngrijiri medicale, iar ancheta a început imediat după incident. Potrivit poliției, suspectul este originar din India, dar locuiește în Marea Britanie de mai mulți ani. În prezent, bărbatul este reținut și este acuzat de tentativă de omor și conducere periculoasă.

„Acest incident a trimis unde de șoc prin comunitate, dar lucrăm intens pentru a aduna toate informațiile necesare", a declarat Emma Aldred, șef de poliție.

Deși incidentul nu este considerat terorist, poliția colaborează cu ofițeri de combatere a terorismului, având în vedere gravitatea atacului. Autoritățile investighează toate pistele, fără a specula încă asupra motivelor.

Zona a fost închisă pentru investigații, iar probele sunt documentate de criminaliști.