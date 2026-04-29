Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri că a identificat în mediul online un portal neautorizat, erovinieta.net, deținut de SC NETHUT DIGITAL SRL, care percepe utilizatorilor un cost suplimentar de 12% pe lângă tariful reglementat de legislația în vigoare.

„Subliniem că la cumpărarea unei roviniete de pe site-ul https://erovinieta.net/ utilizatorii plătesc, pe lângă tariful reglementat de legislația in vigoare (OG nr. 15/2002), și un cost suplimentar de 12% pentru «servicii de procesare si emitere manuala rovinieta»”, precizează sursa citată.

Pentru a ilustra diferența, CNAIR oferă un exemplu concret: pentru o rovinietă cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna aprilie 2026 suma de 254,95 lei (inclusiv TVA) pe portalul oficial. În schimb, pe portalul neautorizat erovinieta.net, același utilizator va plăti 285,54 lei (inclusiv TVA), din care 30,59 lei reprezintă „servicii de procesare și emitere manuală a rovinietei”.

CNAIR nu își asumă responsabilitatea pentru tranzacțiile pe site-uri neautorizate

Oficialii CNAIR atrag atenția că nu își asumă nicio responsabilitate pentru achizițiile făcute de pe portaluri neautorizate și recomandă utilizatorilor să folosească exclusiv canalele oficiale.

„În raport cu situația prezentată, aducem la cunoștința utilizatorilor că CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR. Rugăm utilizatorii să achite rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR”, se arată în comunicat.

Lista completă a distribuitorilor autorizați poate fi consultată pe site-ul CNAIR, la secțiunea dedicată. Autoritățile recomandă prudență sporită în achiziționarea online a rovinietei și verificarea atentă a adresei web înainte de orice tranzacție.