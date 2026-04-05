Legislația, intrată în vigoare la 1 ianuarie, urmărește să consolideze armata și prevede ca toți bărbații de 18 ani să completeze un chestionar pentru a le evalua aptitudinea de a servi în forțele armate, dar nu introduce serviciul militar obligatoriu.

Dacă modelul „modernizat” nu va atrage suficienți recruți, parlamentul va fi nevoit să discute reintroducerea serviciului militar obligatoriu, a declarat ministrul Apărării, Boris Pistorius, la adoptarea legii în Bundestag, în decembrie.

Detaliul din lege, care a trecut în mare parte neobservat până când un reportaj de presă l-a adus în atenție în această săptămână, prevede că bărbații cu vârste între 17 și 45 de ani trebuie să solicite autorizație pentru a părăsi Germania pentru mai mult de trei luni.

Această prevedere ar putea afecta milioane de cetățeni germani care pleacă în străinătate pentru un an sabatic, studii, un nou loc de muncă sau alte motive.

Ea a declanșat reacții intense în presă, într-o țară în care modificările politicii de serviciu militar au dus deja la proteste de stradă ale elevilor vizați de noile reguli.

Ministerul Apărării a confirmat cerința, relatată inițial de publicația Frankfurter Rundschau.

Un purtător de cuvânt a explicat că noua lege urmărește să creeze un cadru pentru eventuală mobilizare, fiind necesar ca autoritățile să știe unde se află potențialii recruți în caz de urgență.

„Conform legii, bărbații de peste 17 ani sunt obligați să obțină aprobarea prealabilă a centrului de carieră al Bundeswehr pentru șederi în străinătate mai lungi de trei luni”, a declarat acesta. Obligația încetează la vârsta de 45 de ani.

Legea impune obținerea acestei aprobări chiar și în afara situațiilor de criză, reluând o regulă veche de decenii. Totuși, ministerul a precizat că aceasta nu are, în practică, consecințe majore.

„Regula exista și în perioada Războiului Rece și nu avea relevanță practică; în special, nu este sancționată”, a spus purtătorul de cuvânt.

Ministerul nu a precizat câte persoane au solicitat până acum aprobarea.

Potrivit acestuia, autorizarea va fi, în mod normal, acordată atât timp cât serviciul militar rămâne voluntar și nu există o situație de securitate urgentă.

„Vom clarifica prin reglementări administrative că aprobarea se consideră acordată atâta timp cât serviciul militar este voluntar”, a adăugat acesta.

De asemenea, vor exista numeroase excepții pentru a evita birocrația excesivă.