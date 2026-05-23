Trei medici sunt în concediu de creştere a copilului, singurul medic operaţional fiind acum în concediu fără plată, pentru o perioadă de trei luni.

Pacienții pediatrici sunt consultați în camera de gardă

Managerul unităţii sanitare spune că pacienţii pediatrici pot fi consultaţi în continuare în camera de gardă a spitalului de către medicii care asigură liniile de gardă, iar dacă starea celor care ajung aici este gravă şi necesită consult de specialitate, sunt trimişi cu ambulanţa la Spitalul Judeţean Constanţa.

„Din păcate suntem într-un deficit foarte mare de medici pediatri, în momentul de faţă avem operaţional un singur medic pediatru, din cei 4 angajaţi ai spitalului, 3 se află în concediu de creştere a copilului, singurul medic rămas iniţial şi-a înaintat o demisie, a acuzat nişte probleme personale, probleme de sănătate cu copilul, ulterior, în urma unor discuţii şi negocieri şi tratative am reuşit să cădem de comun acord să fie un concediu fără plată pe o perioadă de trei luni, ulterior să revină în cadrul spitalului”, a transmis aceasta.

Alina Dan a precizat că Secţia de Pediatrie are 40 de paturi pentru internare continuă, însă în extrasezon numărul internărilor este redus.

„Secţia este o secţie cu 40 de paturi de internare continuă. Micuţii pacienţi care se prezintă ori în gardă ori la cabinetul de Ambulatoriu de pediatrie, dacă necesită internare, să urce pe Secţia de Pediatrie. Adresabilitatea în extrasezon este foarte scăzută, părinţii preferă să vină în linia de gardă cu pacienţii şi în regim de urgenţă să consultăm micuţii, să le eliberăm o reţetă şi ulterior să mai vină pentru un consult după perioada de tratament. Nu vine nimeni să stea internat cu copilul, preferă să meargă acasă, doar în cazuri excepţionale, când starea de sănătate a copiilor impune să fie supravegheaţi 24 de ore într-un spital”, a explicat Alina Dan.

Vara aduce tot mai multe cazuri la Pediatrie

Pe perioada verii însă, când foarte mulţi români ajung pe litoral pentru vacanţe, adresabilitatea către Secţia de Pediatrie a spitalului creşte foarte mult. Managerul Alina Dan spune că o soluţie ar putea fi aceea a detaşării de medici de la alte spitale, pe perioada verii, pentru a putea susţine aici activitatea.

Spune că oferă inclusiv supliment financiar pentru gărzi şi locuinţe de serviciu, însă că nici aşa nu vin medicii să lucreze la spitalul de stat. Medici au fost la unitatea sanitară pe partea de pediatrie, însă aceştia preferă să lucreze în privat.

„Pe timpul verii creşte exponenţial adresabilitatea, tot în regim de urgenţă, vă daţi seama, toată populaţia României se concentrează pe litoral, vin la mare. Vin aici la spital, dar nu rămân internaţi pentru că pierd sejurul, ori pleacă acasă ulterior, ori se tratează rapid şi se întorc înapoi pe plajă”, a adăugat managerul.

Alina Dan a explicat că singurul medic pediatru rămas activ se ocupa atât de pacienţii internaţi în secţie, cât şi de urgenţele pediatrice, consultând copiii internaţi şi intervenind apoi în camera de gardă.

„Singurul medic care a solicitat concediu fără plată pe trei luni supraveghea şi secţia în acelaşi timp, era într-un program de zi, ori vizita secţia dacă aveam 2-3 copilaşi internaţi, le dădea tratamentul, vizita obişnuită, după care se ducea în urgenţă să acorde consultaţii de urgenţă. S-a suspendat temporar activitatea secţiei pe o perioadă de trei luni, încercăm să cooptăm cât mai mulţi medici pediatri, dar din păcate nu-i găsim, asigurăm urgenţele cu urgenţa mare de adulţi. Asta nu înseamnă că noi nu mai primim cazurile de pediatrie”, a mai precizat Alina Dan.

Spitalul din Mangalia asigură în continuare urgențele pediatrice

Ea a precizat că Spitalul de Urgenţă Mangalia continuă să asigure permanent servicii medicale prin liniile de gardă pentru chirurgie, ortopedie, medicină internă şi CPU.

„Spitalul are 5 linii de gărzi, asigurăm asistenţă medicală pe chirurgie, ortopedie, medicină internă şi CPU. Medicii sunt non-stop, dacă un copil îşi rupe o mână, vine la Spitalul de Urgenţă Mangalia, este consultat, i se face radiografie, i se pune mâna în ghips. Dacă se întâmplă o apendicită, enterocolită, el primeşte asistenţă medicală de la medicii de gardă care sunt în urgenţă. Ei au şi modulul de pediatrie. Nu înseamnă că am pus lacătul pe uşă şi nu primim pacienţi”, a completat managerul spitalului din Mangalia.

Alina Dan a precizat că pacienţii pediatrici aflaţi în stare gravă, care au nevoie urgentă de consult de specialitate, sunt transferaţi cu ambulanţa la Spitalul Judeţean Constanţa.

Dacă situaţia o impune şi sunt gravi, necesită consult de specialitate de urgenţă, se trimite la spitalul superior, adică la Spitalul Judeţean Constanţa, cu ambulanţa şi aşa funcţionăm. Aşa am funcţionat de câţiva ani”, spune aceasta.

O situaţie gravă, spune Alina Dan, managerul unităţii sanitare, care a precizat că a încercat tot felul de soluţii pentru a aduce aici medici pediatri: „Am oferit cazare pe timpul verii, gratuit, am zis bun, nu se mută nimeni să-şi schimbe cursul vieţii, de acasă de la el, dar trei luni, pe vară, cazare asigurată, vii cu familia, cu copiii, ei stau la mare, frumos şi părintele, mama sau tata, cine e medic pediatru să vină să presteze servicii şi ia şi un salariu.”

Medicii preferă sistemul privat

„Este o situaţie foarte gravă, vă daţi seama, mamă fiind, ştiu ce înseamnă când nu ai la îndemână să fie cineva să îl consulte, să-l vadă, să te liniştească, ca părinte, să ajute copilul, să-l scoată din criză, este o situaţie nefericită, dar nu avem nici pârghiile, adică dacă medicii lucrează şi în privat...”, a adăugat managerul.

„Aici au fost medici angajaţi, sunt în continuare, în oraş există medici, au cabinete de pediatrie, oferă consultaţii, dar nu vin la spital, e mult mai comod pentru ei să meargă în privat, să nu depindă de un program, îşi organizează singuri activitatea, au diverse contracte de colaborare cu clinici private, adică e mult mai facil de agreat pentru dumnealor să meargă în privat”, a transmis managerul spitalului.

Soluțiile propuse de conducerea spitalului

Ea a precizat că a discutat situația și cu autoritățile locale, care au oferit sprijin prin suplimente financiare pentru gărzi și prin facilitarea unor locuințe de serviciu, inclusiv în blocul ANL cu 16 apartamente pregătite pentru medici care ar dori să se relocheze în zonă.

„Am abordat subiectul şi în cadrul administraţiei publice locale, au venit şi ei în sprijinul nostru cu un supliment financiar în plus, la gărzi, le-am facilitat locuinţă de serviciu, avem un bloc ANL cu 16 apartamente, avem colegi medici care au locuinţe de serviciu acolo, sunt pregătite în aşteptare şi pentru medicii pediatri care vor să se relocheze la noi în zonă, am făcut anunţuri în toată ţara, de la DSP-urile din toate judeţele, dacă sunt doritori, să vină, cum era odată, se detaşau, vara, şi la Ministerul Sănătăţii am abordat subiectul în zona asta, cum vara se concentrează pe litoral detaşaţi poliţişti, la fel ar trebui să detaşeze şi medici, cu atât mai mult pediatri, adică mare parte din populaţia României se îndreaptă către litoral, spitalele din ţară rămân goale de pacienţi, ar trebui aici un pic ajutaţi”, a declarat Alina Dan.

Managerul spitalului a precizat că a încercat mai multe soluții și propuneri pentru a atrage medici pediatri, inclusiv oferirea de cazare gratuită pe perioada verii, astfel încât aceștia să poată veni temporar cu familiile la mare și să își desfășoare activitatea în spital.

„Am venit cu tot felul de solicitări, de idei, nici măcar o soluţie, un medic, cineva să vină, am oferit cazare pe timpul verii, gratuit, am zis bun, nu se mută nimeni să-şi schimbe cursul vieţii, de acasă de la el, dar trei luni, pe vară, cazare asigurată, vii cu familia, cu copiii, ei stau la mare, frumos şi părintele, mama sau tata, cine e medic pediatru să vină să presteze servicii şi ia şi un salariu, am făcut tot felul de propuneri, nici măcar o variantă de lucru nu am avut, să vină cineva şi să spună, da, haideţi că vin”, a explicat Alina Dan pentru News.ro.