Directorul Apa Nova, Mădălin Mihailovici, a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, dacă apa care iese din Bucureşti este tratată sau nu.

”Apa este tratată. Apa practic respectă standardele naţionale, care standardele naţionale sunt standardele europene. Glina a fost construită în două faze. A fost construită cu fonduri europene. Faza întâi în care practic nu se putea epura integral secundarul şi terţiarul, adică epurarea biologică, se epura integral doar partea mecanică. Acum, cu finalizarea fazei a doua, practic se epurează integral. Deci tot ceea ce intră practic se epurează integral şi respectă aşa-numitul pentru specialişti NTPA 001. Practic se fac măsurători de către gospodarul de apă, care este Administraţia Naţională Apele Române, iar de la intrarea în funcţiune a Glina faza II, noi nu am mai primit practic niciun fel de penalitate din partea administratorului”, a declarat directorul Apa Nova.

El a precizat că în ultimii ani calitatea apei brute s-a deteriorat destul de mult.

”Vorbim de apa brută, apa preluată din râuri, din cele două râuri: Argeş sau Dâmboviţa. Trebuie să recunosc, calitatea apei brute în ultimii ani s-a deteriorat destul de mult, în sensul că sunt momente de concentraţii mai mari peste limitele, uneori mult peste limitele admisibile, dar tehnologia de ultimă generaţie pe care o avem ne permite practic să facem faţă şi apa care, care pleacă din staţiile de tratare”, a spus Mihailovici.

Directorul Apa Nova a fost întrebat dacă atenţionează autorităţile atunci constată asemenea depăşiri ale limitelor admisibile.

”Da, bineînţeles că atenţionăm, dar ca să vedeţi, să înţelegeţi, haideţi să ne aducem aminte despre fenomenul Voila Câmpina, cu barajul de la Paltinu, când staţia de tratare de la Paltinu s-a blocat undeva la maxim 200 de NTU gradul de turbiditate. Eu pot să vă spun că am avut sâmbătă spre duminică gradul de turbiditate la intrarea în staţia de la Crivina şi de la Arcuda, la Crivina 2000 de NTU şi la Arcuda 1200 de NTU”, a declarat Mădălin Mihailovici.

El a explicat de ce apar asemenea variaţii.

”Este explicabil de ce sâmbătă şi duminică am avut aceste variaţii şi este normal să apară. V-am zis că trăim într-o zonă de extreme, secetă şi ploi cu intensitate mare pe o perioadă redusă. A plouat pe bazinul Argeşului extraordinar de mult, şi pe bazinul Dâmboviţei. Ca să poţi să reglezi acumulările, să nu produci inundaţii, managerul apelor de suprafaţă, Apele Române, a trebuit să facă mişcări pe aceste acumulări şi normal că se simt imediat când creşti de la 20 la 50 de metri cubi pe secundă şi ajungi 104 metri cubi pe secundă nu este prea simplu, dar avem practic rezilienţa, ce spuneam adineauri, să rezistăm la aşa ceva”, a afirmat directorul Apa Nova.

Mădălin Mihailovici conduce Apa Nova în calitate de director general din 2015, iar în 2017 a fost numit CEO Veolia România.

El este absolvent al Facultăţii de Construcţi Hidrotehnice a Institutului de Construcţii Bucureşti şi are un doctorat în Ştiinţe Tehnice, obţinut la aceeaşi facultate. De asemenea, a absolvit mai multe cursuri de management al resurselor de apă şi de apărare împotriva inundaţiilor.