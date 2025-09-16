O mamă dă în judecată spitalul unde fiica ei a murit din cauza unui diagnostic greșit. Medicii credeau că e doar răcită

O femeie din Regatul Unit a anunțat că va da în judecată un spital care a tratat greșit simptomele fiicei sale de trei ani, care mai apoi a murit.

Penny Stevens a murit după ce mama ei a dus-o de urgență la Spitalul St Richard din Chichester. Fetița avea tuse, vărsături și erupții pe corp, iar deși avea febră mare, puls rapid și dificultăți de respirație, nu a fost tratată ca prioritate. Spitalul, „copleșit”, a avertizat că Penny va trebui să aștepte câteva ore, scrie Daily Mail.

Medicul a notat eronat că fetița nu era letargică sau iritabilă, deși trebuia ținută în brațe. După mai mult de două ore de așteptare, mama a decis să o ia acasă, convinsă de personal că nu există nimic grav.

Pe timpul nopții, starea fetiței s-a înrăutățit rapid, iar în jurul orei 4 dimineața a fost readusă cu ambulanța, după ce a făcut stop cardiac. În ciuda încercărilor de resuscitare de 80 de minute, Penny a murit a doua zi din cauza șocului septic cauzat de bacteria A Streptococcus.

Mama fetei a angajat avocați specializați în malpraxis pentru a da în judecată spitalul, după tragedia din decembrie 2022. La ancheta preliminară s-a stabilit că Penny a murit din cauze naturale, după ce fusese adusă la spital pe 3 decembrie cu tuse și febră ușoară de trei zile.

Simptomele sepsisului, adesea confudate cu cele ale unei viroze

La triere, la ora 18:20, starea ei a fost clasificată ca „verde”, fără nevoie de reexaminare urgentă. În timp ce așteptau, mama a fost rugată să ia o mostră de urină, dar Penny plângea și nu a putut. Femeia a spus că a dus-o la spital, dar camera de urgențe era clar suprasolicitată. I s-a spus că probabil e o viroză și personalul nu părea îngrijorat.

După două ore fără reevaluare, mama a ales să o ducă acasă, unde credea că va fi mai bine. La ora 4 dimineața următoare, s-a sunat la urgențe. Penny a murit mai târziu în acea zi.

Jemma spune că tragedia le-a sfâșiat familia și că se întreabă dacă s-ar fi putut face mai mult. Ea nu dă vina pe personalul din acea noapte, care lucra în condiții imposibile, ci pe sistemul care pune pacienții și medicii în astfel de situații.

„Aș da orice să o am înapoi pe Penny și vreau ca fiecare părinte să cunoască semnele sepsisului. Oamenii au auzit probabil de sepsis, dar trebuie să știe cât de periculos este. Nu presupuneți că altcineva îl va detecta”, spune ea.

Laura Hayes-Payne, avocatul familiei, spune că raportul spitalului evidențiază probleme grave în îngrijirea lui Penny, inclusiv neidentificarea semnelor de sepsis și lipsa trimiterii pentru reevaluare urgentă. Ea adaugă că astfel de cazuri trag un semnal de alarmă asupra importanței depistării și tratării rapide a sepsisului.

Semnele sepsisului la copii includ febră, confuzie, scăderea cantității de urină, respirație rapidă, convulsii, piele pătată sau albastră, erupții, letargie, iritabilitate sau dificultatea de a fi trezit.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

