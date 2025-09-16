Sofia Vergara, de urgență la spital în noaptea Premiilor Emmy 2025. Ce a pățit actrița. FOTO

Sofia Vergara a fost nevoită să lipsească în ultimul moment de la cea de-a 77-a ediție a Premiilor Emmy, duminică, din cauza unei probleme medicale neașteptate.

Vedeta din „Griselda” și actrița din „Modern Family” a dezvăluit într-o postare pe Instagram că a avut o reacție alergică care i-a afectat un ochi.

„Nu am ajuns la Emmy, dar am ajuns la Urgențe. Îmi pare rău că a trebuit să anulez!”, a explicat Vergara într-o descriere alături de două fotografii cu ea și un videoclip în care își clătea ochiul drept cu apă.

Ce sunt alergiile oculare

Alergiile oculare, numite și conjunctivită alergică, sunt frecvente, potrivit Academiei Americane de Oftalmologie, și pot fi cauzate de o varietate de factori, precum declanșatori din mediu (praf sau mucegai), alimente, picături pentru ochi, produse cosmetice, parfum, părul animalelor de companie, mușcături sau înțepături de insecte, polen sau fum.

Simptomele unei alergii oculare pot include ochi roșii, mâncărimi sau umflături, senzație de arsură sau lăcrimare, sensibilitate la lumină sau, dacă alergia oculară apare împreună cu o alergie nazală, pot apărea și nas înfundat sau cu mâncărimi, strănut, dureri de cap, mâncărimi sau dureri în gât ori tuse.

Alergiile oculare pot fi tratate în diverse moduri, inclusiv cu picături pentru ochi, antihistaminice, steroizi sau injecții antialergice.

Actrița era inclusă pe lista celor aproape 40 de prezentatori ai premiilor.

