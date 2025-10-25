O femeie și-a schimbat viața și s-a mutat din SUA în Franța, după ce a lăsat alegerea în seama ChatGPT. „Parcă e un basm”

După ani de muncă în domeniul tehnologic în Statele Unite, o femeie a decis să-și schimbe complet viața și să se mute în Franța. Americanca a ales orășelul Uzès din sudul țării cu ajutorul ChatGPT, iar decizia s-a dovedit una inspirată.

Pentru Julie Neis, plimbarea zilnică de la apartamentul ei din regiunea Occitanie până în Place aux Herbes — piața principală și istorică a micului oraș Uzès — a devenit un ritual.

„Sincer, parcă e un basm”, mărturisește Neis pentru CNN Travel. „Încă nu-mi vine să cred că locuiesc aici.”

Originară din Michigan, dar crescută în Texas, Julie se simte acum ca acasă printre străduțele înguste și clădirile medievale din Uzès, deși până acum șase luni nu mai fusese niciodată acolo. Cum a ajuns să-și mute viața într-un orășel despre care nu știa nimic? Simplu: a lăsat alegerea în seama ChatGPT.

Legătura lui Neis cu Franța a început încă din copilărie, când a studiat limba franceză la școală. Mai târziu, a petrecut un an în țară pentru a-și perfecționa cunoștințele și, în 2004, s-a mutat la Paris, unde a locuit cinci ani.

„E amuzant, pentru că decizia pe care am luat-o la 11 sau 12 ani mi-a schimbat, de fapt, cursul vieții”, spune ea.

Viața în SUA și epuizarea profesională

După aproape cinci ani petrecuți la Paris, Julie Neis s-a întors în Statele Unite și s-a dedicat carierei în tehnologie. Deși avea „un job excelent, un salariu bun și multe călătorii”, a ajuns complet epuizată, confruntându-se cu anxietate, depresie și oboseală cronică. „Mă simțeam ca o umbră a propriei mele persoane”, mărturisește ea.

Căutând o schimbare profundă, Julie a decis să se întoarcă în Franța, sperând să-și regăsească echilibrul. Încă indecisă asupra locului unde să se stabilească, a cerut ajutorul ChatGPT, care i-a recomandat două orașe: Sarlat-la-Canéda și Uzès. Alegerea finală a căzut pe Uzès, pe care AI-ul a considerat-o mai potrivită pentru stilul ei de viață.

Inteligența artificială i-a schimbat viața

Chiar dacă a cerut și părerea prietenilor și a căutat informații online, Julie a apreciat răspunsurile „clare și concise” ale ChatGPT, care i-au simplificat decizia. Odată hotărâtă, a aplicat pentru un Passeport Talent, și-a dat demisia, și-a vândut mașina și a plecat din San Francisco spre Nisa, mutându-se treptat în Uzès.

Ajunsă în orășel, a fost fermecată de centrul vechi, ușor de parcurs pe jos, și de atmosfera caldă a locului. A închiriat un apartament mobilat cu tavane boltite și vedere spre un turn medieval și a început să-și construiască o nouă comunitate, simțind că decizia luată cu ajutorul inteligenței artificiale s-a dovedit „surprinzător de precisă”.

Deși mai trăise singură în Franța, de această dată Julie se temea că se va simți izolată.

„Prietenia e importantă pentru mine”, spune ea. „Comunitatea e importantă pentru mine. Și mă gândeam că poate nu o voi găsi aici.”

Julie Neis apreciază libertatea vieții în Franța, unde oamenii nu te judecă după jobul tău și preocupările cotidiene au alt ritm decât în mediul corporativ american. Pentru ea, lucrurile importante sunt conexiunile și experiențele, nu titlurile sau cariera.

Totuși, viața în Uzès are provocările ei: traiul e mai accesibil decât în SUA, dar salariile sunt mai mici, iar prețurile au crescut. Unele comodități lipsesc, precum magazinele deschise duminica, și uneori trebuie să parcurgă drumuri lungi spre orașele mari pentru a cumpăra produse asiatice.

Chiar și așa, Julie Neis s-a adaptat complet vieții din Uzès. Spune că mutarea în acest orășel din sudul Franței a fost una dintre cele mai bune decizii din viața ei — o alegere care a ajutat-o să se vindece și să-și redescopere echilibrul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













