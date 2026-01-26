Mesaj incredibil al fostului șef FIFA, despre Cupa Mondială. ”Pentru suporteri, un singur sfat: evitați Statele Unite!”

„Ceea ce vedem pe plan intern – marginalizarea oponenţilor politici, abuzurile serviciilor de imigrare etc. – nu încurajează suporterii să se deplaseze acolo”, a afirmat Pieth joi, referindu-se la Statele Unite .

„Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Cred că Mark Pieth are dreptate să pună sub semnul întrebării această Cupă Mondială ”, a scris fostul şef al Federaţiei Internaţionale (1998-2015), citând fragmente dintr-un interviu acordat de un avocat anticorupţie ziarului elveţian Tagesanzeiger.

Avocatul elveţian, specialist în combaterea corupţiei şi mandatat de Blatter între 2011 şi 2014 să propună piste de reformă pentru FIFA, se exprimă mai clar câteva paragrafe mai jos. „Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Oricum, veţi vedea mai bine la televizor. La sosire, suporterii trebuie să se aştepte ca, dacă nu se comportă corect cu autorităţile, să fie imediat trimişi acasă. Dacă au noroc...”, a profeţit el.

Fostul președinte FIFA, achitat definitiv în 2025

Blatter (89 de ani), foarte critic faţă de Gianni Infantino, actualul preşedinte al FIFA, a fost predecesorul său până în 2015, când a demisionat, în urma unei serii de scandaluri. Acuzat în special de fraudă, Blatter, împreună cu Michel Platini, a fost achitat definitiv în 2025 de justiţia elveţiană.

Cei doi foşti lideri erau acuzaţi că „au obţinut ilegal, în detrimentul FIFA, o plată de 2 milioane de franci elveţieni” (1,8 milioane de euro) „în favoarea lui Michel Platini”, potrivit parchetului elveţian.

