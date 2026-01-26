Prognoza meteo și climatică bazată pe AI este mai accesibilă ca niciodată pentru cercetători, startup-uri, dezvoltatori, companii și agenții guvernamentale din întreaga lume, anunță NVIDIA.

În cadrul Reuniunii Anuale a Societății Americane de Meteorologie, NVIDIA a prezentat o nouă familie NVIDIA Earth-2 de modele, biblioteci și framework-uri deschise pentru inteligență artificială aplicată vremii și climei, oferind primul ecosistem complet deschis și accelerat de software AI pentru prognoza meteo. Aceste tehnologii deschise, inclusiv modele preantrenate, framework-uri, rețete de personalizare și biblioteci de inferență, accelerează toate etapele prognozei, de la procesarea datelor inițiale de observație până la realizarea prognozelor globale pe 15 zile sau a celor locale de furtuni.

Prognoze meteo mai ieftine și mai rapide

În mod tradițional, prognoza meteo s-a bazat pe supercomputere puternice care rulează modele fizice complexe. Prognoza meteo bazată pe inteligență artificială reduce semnificativ timpul și costurile de calcul, permițând mai multor state, instituții și companii să ruleze sisteme de prognoză adaptate nevoilor lor.

Prin faptul că face inteligența artificială meteo, pregătită pentru producție, complet accesibilă pentru rulare, ajustare și implementare pe infrastructura proprie, NVIDIA Earth-2 este primul set deschis și accelerat de modele și instrumente care permite dezvoltatorilor să integreze capabilități diverse de prognoză meteo și climatică. Este un pas pionierat care accelerează predicția vremii, îmbunătățește acuratețea prognozelor, stimulează colaborarea și aprofundează înțelegerea științifică a condițiilor atmosferice ale planetei.

Dezvoltatori din numeroase industrii folosesc Earth-2 pentru a anticipa vremea și a obține informații utile. Printre aceștia se numără furnizorul de instrumente meteo AI Brightband; servicii meteorologice precum Israel Meteorological Service, Central Weather Administration din Taiwan, The Weather Company și Serviciul Național de Meteorologie al SUA; companii din energie și operarea rețelelor precum TotalEnergies, Eni, GCL și Southwest Power Pool în colaborare cu Hitachi; furnizori de soluții pentru tranzacționarea energiei precum Jua și Metdesk; precum și firme de analiză a riscurilor financiare precum AXA, JBA Risk Management și S&P Global Energy.

Noile modele meteo deschise NVIDIA Earth-2

Earth-2 Medium Range, bazat pe o nouă arhitectură numită Atlas, permite prognoze meteo de mare acuratețe pe termen mediu, de până la 15 zile, pentru peste 70 de variabile meteorologice, inclusiv temperatură, presiune, vânt și umiditate. Pe benchmark-uri standard, depășește cele mai importante modele deschise existente pentru cele mai utilizate variabile din industrie.

Earth-2 Nowcasting, bazat pe arhitectura StormScope, utilizează inteligență artificială generativă pentru a produce prognoze la nivel de țară, cu rezoluție de ordinul kilometrilor, pentru intervale de la zero la șase ore, în doar câteva minute. Este primul model care depășește performanța sistemelor clasice bazate pe fizică în prognoza pe termen scurt a precipitațiilor, simulând direct dinamica furtunilor și prezicând imagini satelitare și radar.

Earth-2 Global Data Assimilation, bazat pe arhitectura HealDA, generează condițiile inițiale pentru prognoza meteo – instantanee ale atmosferei actuale, inclusiv temperatură, viteză a vântului, umiditate și presiune – în mii de locații din întreaga lume. Aceste date pot fi generate în câteva secunde pe GPU-uri, comparativ cu orele necesare pe supercomputere. Combinat cu Earth-2 Medium Range, oferă unele dintre cele mai performante prognoze realizate printr-un flux complet AI și deschis.

Acestea se alătură modelelor deja existente în ecosistemul Earth-2:

Earth-2 CorrDiff, care utilizează AI generativ pentru a transforma prognoze la scară continentală, cu rezoluție redusă, în prognoze regionale de înaltă rezoluție, de până la 500 de ori mai rapid decât metodele tradiționale.

Earth-2 FourCastNet3, care oferă prognoze extrem de precise pentru variabile precum vântul, temperatura și umiditatea, depășind modelele convenționale și rivalizând cu cele mai avansate metode bazate pe difuzie, cu viteze de până la 60 de ori mai mari.

Prognoza meteo precisă salvează vieți, protejează mediul și stă la baza deciziilor din agricultură, energie, sănătate publică și alte industrii. Cercetători, agenții meteo și companii folosesc deja aceste modele pentru a obține descoperiri științifice, utilizând infrastructura AI proprie.

Earth-2 Medium Range și Earth-2 Nowcasting sunt disponibile public prin NVIDIA Earth2Studio, precum și pe Hugging Face și GitHub. Earth-2 Global Data Assimilation urmează să fie lansat mai târziu în acest an.

