O femeie din SUA a aflat că are zeci de frați după un test ADN. Nu i-a venit să creadă cine era de fapt tatăl lor

Stiri Diverse
27-10-2025 | 08:00
În timp ce căuta o soluție pentru o boală genetică inexplicabilă, o femeie din Statele Unite a descoperit că are zeci de frați, după tată.

Știrile PRO TV

Cu unul dintre ei s-a și întâlnit. I-a descoperit identitatea cu ajutorul unui site care oferă informații pe baza testelor ADN. Amândoi au fost concepuți prin fertilizare in vitro.

Cine era tatăl tuturor

Și au descoperit că tatăl lor nu este un donator anonim, cum ar fi trebuit. Ci unul dintre medicii implicați în procedura medicală.

Doctorul a folosit propriul material seminal pentru a fertiliza ilegal ovocitele pacientelor sale. Copii concepuți de el pe această cale au între 39 și 61 de ani.

Medicul a murit între timp. Oricum, fapta lui nu este considerată infracțiune în Statele Unite. Clinica dă asigurări că a luat măsuri pentru ca astfel de înșelăciuni să nu se mai repete.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, medic, ADN, frati, fertilizare in vitro,

Dată publicare: 27-10-2025 07:36

