Doi nou-născuți au fost inversați din greșeală într-un spital din India. Familiile cer test ADN

Stiri Diverse
26-10-2025 | 15:31
nou nascut
Shutterstock

Într-un incident surprinzător, doi nou-născuți au fost încurcați la Spitalul Maharana Bhupal (MB) din Udaipur, Rajasthan, provocând un val de indignare.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit șefului secției de poliție Hathipol, Yogendra Vyas: „O femeie a născut un băiat marți noapte. În același timp, o altă femeie a născut o fetiță, potrivit Etvbharat.

După naștere, prima femeie a primit un băiețel. Însă după aproximativ o oră și jumătate, spitalul a informat-o că s-a produs o greșeală și că, de fapt, ea născuse o fetiță. Acest lucru a dus la o dispută prelungită între familie și personalul medical.”

La fața locului a ajuns Vyas, care a verificat evidențele. Familiile ambilor nou-născuți au depus plângere la secția de poliție, solicitând efectuarea unui test ADN. Rezultatul, care va fi gata în aproximativ 15 zile, va stabili cine sunt mamele biologice.

Ambii bebeluși vor rămâne sub îngrijirea secției de neonatologie

Până la sosirea raportului, ambii bebeluși vor rămâne sub îngrijirea secției de neonatologie a spitalului. Vyas a declarat că a discutat cu ambele familii și că s-au dispus măsuri pentru sancționarea personalului a cărui neglijență a provocat această situație.

Citește și
maternitate
Caz șocant la maternitatea din Bacău. Un nou născut de 4 zile a dispărut din incubator. A fost găsit acasă la o tânără

Relatând incidentul, Ashok, fratele uneia dintre femei, a spus că sora lui a născut în jurul orei 00:00, marți. Între timp, o altă femeie a născut la ora 00:46 în același spital. În jurul orei 01:00, personalul spitalului a felicitat-o pe sora lui, spunându-i că a născut un băiețel. Totuși, o oră și jumătate mai târziu, conducerea spitalului a informat-o că a avut loc o eroare și că, de fapt, ea născuse o fetiță, nu un băiat.

Ashok a acuzat administrația spitalului de neglijență, afirmând că incidentul este mușamalizat prin învinuirea personalului de rang inferior. Încercările de a o contacta pe directoarea spitalului, dr. R. L. Suman, au eșuat, telefonul acesteia fiind în afara ariei de acoperire.

Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică din lume. A costat 270 de milioane de euro și deține mai multe recorduri

Sursa: etvbharat

Etichete: spital, india, incurcatura, bebeluși, nou nascut,

Dată publicare: 26-10-2025 15:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
Citește și...
Studiu: Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer
Stiri Stiinta
Studiu: Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer

Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu norvegian realizat pe scară largă, a relatat miercuri agenţia de presă Xinhua.

Caz șocant la maternitatea din Bacău. Un nou născut de 4 zile a dispărut din incubator. A fost găsit acasă la o tânără
Stiri Socante
Caz șocant la maternitatea din Bacău. Un nou născut de 4 zile a dispărut din incubator. A fost găsit acasă la o tânără

Caz șocant, petrecut la maternitatea spitalului de urgență din Bacău. Un nou născut în vârstă de 4 zile a dispărut din incubator.

Charlie Chaplin s-ar fi născut într-o căruță, într-o familie de rromi. Un nou documentar explorează originile marelui actor
Cultura
Charlie Chaplin s-ar fi născut într-o căruță, într-o familie de rromi. Un nou documentar explorează originile marelui actor

Documentarul "Chaplin. Spirit of the Tramp", regizat de o nepoată a lui Charlie Chaplin, actriţa Carmen Chaplin, şi care reprezintă o explorare a originilor rrome ale bunicului său, va fi prezentat la Festivalul de Film de la San Sebastian.

Recomandări
Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată
Stiri actuale
Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată

Este zi de sărbătoare în Capitală. Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, a fost sfințită pictura Catedralei Naționale. 

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat
Stiri actuale
Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat

Jandarmii au depistat, duminică, în jurul orei 10:30, un bărbat în timp ce distribuia cetăţenilor ziare în care apăreau referiri la Mişcarea Legionară.

Top citite
1 Horoscop saptamanal
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii care au oportunități financiare în săptămâna 27 octombrie-2 noiembrie 2025
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
3 Focul lui Sumedru
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28