Doi nou-născuți au fost inversați din greșeală într-un spital din India. Familiile cer test ADN

Într-un incident surprinzător, doi nou-născuți au fost încurcați la Spitalul Maharana Bhupal (MB) din Udaipur, Rajasthan, provocând un val de indignare.

Potrivit șefului secției de poliție Hathipol, Yogendra Vyas: „O femeie a născut un băiat marți noapte. În același timp, o altă femeie a născut o fetiță, potrivit Etvbharat.

După naștere, prima femeie a primit un băiețel. Însă după aproximativ o oră și jumătate, spitalul a informat-o că s-a produs o greșeală și că, de fapt, ea născuse o fetiță. Acest lucru a dus la o dispută prelungită între familie și personalul medical.”

La fața locului a ajuns Vyas, care a verificat evidențele. Familiile ambilor nou-născuți au depus plângere la secția de poliție, solicitând efectuarea unui test ADN. Rezultatul, care va fi gata în aproximativ 15 zile, va stabili cine sunt mamele biologice.

Ambii bebeluși vor rămâne sub îngrijirea secției de neonatologie

Până la sosirea raportului, ambii bebeluși vor rămâne sub îngrijirea secției de neonatologie a spitalului. Vyas a declarat că a discutat cu ambele familii și că s-au dispus măsuri pentru sancționarea personalului a cărui neglijență a provocat această situație.

Relatând incidentul, Ashok, fratele uneia dintre femei, a spus că sora lui a născut în jurul orei 00:00, marți. Între timp, o altă femeie a născut la ora 00:46 în același spital. În jurul orei 01:00, personalul spitalului a felicitat-o pe sora lui, spunându-i că a născut un băiețel. Totuși, o oră și jumătate mai târziu, conducerea spitalului a informat-o că a avut loc o eroare și că, de fapt, ea născuse o fetiță, nu un băiat.

Ashok a acuzat administrația spitalului de neglijență, afirmând că incidentul este mușamalizat prin învinuirea personalului de rang inferior. Încercările de a o contacta pe directoarea spitalului, dr. R. L. Suman, au eșuat, telefonul acesteia fiind în afara ariei de acoperire.

