O femeie a fost concediată pentru că ajungea la serviciu cu 40 de minute mai devreme. Explicația angajatorului

O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a venit cu 40 de minute mai devreme la muncă, în ciuda rugăminților șefului de a veni mai târziu.

Fata fusese avertizată timp de doi ani să nu mai sosească între 6:45 și 7:00 dimineața – cu 40 de minute înainte de ora oficială de începere, dar a continuat să evite acest avertisment.

În cele din urmă, șeful său a concediat-o pentru abatere gravă, argumentând că rutina ei persistentă de „venit prea devreme” însemna că nu contribuia de fapt la firmă – ci doar ignora instrucțiunile.

Potrivit companiei, femeia își completa pontajul începând cu ora 6:45 ori 7:00, susținând astfel că lucrează, deși în cele mai multe cazuri la orele respective nu îi erau repartizate sarcini de serviciu, potrivit Noticias Caracol.

Femeia a făcut apel la Tribunalul Social din Alicante, susținând că decizia șefului nu a fost nejustificată, dar judecătorii au auzit că ea și-a continuat obiceiul chiar și după multiple avertismente verbale și scrise.

De asemenea, în unele zile, ea a încercat să se conecteze în aplicația companiei înainte de a ajunge la birou. Angajatorul a acuzat-o și de o altă încălcare a încrederii: vânzarea unei baterii auto aparținând companiei, fără permisiune.

Instanța a spus că acest lucru se adaugă la un model de neloialitate. În hotărârea sa, instanța a dat dreptate companiei, spunând că problema nu era „punctualitatea ei excesivă”, scrie Metro.

Refuzul ei încăpățânat de a respecta regulile de la locul de muncă reprezenta o încălcare gravă conform Articolului 54 din Statutul Muncitorilor din Spania, a decis instanța.

Femeia poate încă să facă apel la Curtea Supremă din Valencia, dar pentru moment decizia rămâne în vigoare.

