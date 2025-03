O femeie declarată moartă s-a prezentat la tribunal pentru a dovedi că trăiește. Ce au descoperit judecătorii

Averea sa a fost acordată lui Ruth Samuel pentru Bakare Lasisi, un bărbat care se presupunea că s-ar fi căsătorit cu June Ashimola în 1993, potrivit Mirror.

Totuși, au apărut îndoieli cu privire la detaliile certificatului de deces al doamnei June Ashimola, după ce aceasta ar fi fost văzută în viață, în țara sa natală, Nigeria. Ruth Samuel și Bakare Lasisi au respins aceste zvonuri, susținând că femeia în cauză era o necunoscută care „se dădea drept” June Ashimola.

Nigerian woman falsely declared dead appears in court, exposes elaborate scam to seize £350,000 London home

March 12, 2025

A Nigerian woman, June Ashimola, appeared in a UK court via videolink from Nigeria, revealing an elaborate scam that falsely declared her dead.

The… pic.twitter.com/ZVr9lHnzkU