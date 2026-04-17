Mecanicul a găsit un pachet cu eticheta "păianjeni şi scorpioni" la bordul unui tren regional care se îndrepta spre oraşul universitar Tübingen şi a alertat poliţia.

După ce pachetul a fost predat la gara principală din Tübingen, ofiţerii au găsit pe cutie un bilet tipărit care confirma numele proprietarei şi respectarea reglementărilor privind protecţia speciilor, a declarat vineri un purtător de cuvânt al poliţiei.

Cele 20 de tarantule braziliene din specia Avicularia geroldi erau ambalate în recipiente individuale în interiorul cutiei.

Toate tarantulele erau în stare bună la momentul la care au fost descoperite, joi, notează DPA.

Poliţia a contactat proprietara, care a ridicat tarantulele mai târziu în aceeaşi zi. Nu este clar de ce a lăsat încărcătura neobişnuită în tren.