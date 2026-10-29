Madeleine Jaye, în vârstă de 25 de ani, a studiat dreptul timp de mai mulți ani la Sheffield și se pregătea să obțină un loc de muncă la o mare firmă de avocatură dintr-un oraș important. Însă, după ce l-a cunoscut în Nepal pe Ram, tot în vârstă de 25 de ani, a renunțat la ambițiile sale profesionale pentru a locui alături de el, în apropierea unei jungle, potrivit Daily Mail.

Madeleine, originară din Nottingham, s-a trezit înconjurată de tigri și leoparzi sălbatici, fără apă caldă, frigider sau mașină de spălat, departe de agitația vieții cotidiene.

În prezent, Madeleine își împarte timpul între Marea Britanie și un mic sat aflat la 25 de minute de Pokhara, unde ea și soțul ei își gătesc mesele la foc deschis și beau apă proaspătă provenită din Himalaya.

În ciuda lipsei confortului modern, Madeleine spune că nu a fost niciodată mai fericită.

„Eu și Ram ne petrecem zilele înotând, pescuind, bând ceai, plimbându-ne cu motocicleta, făcând excursii la munte sau întâlnindu-ne cu prietenii”, a declarat ea pentru Luxury Travel Daily.

Datorită costurilor reduse ale vieții în Nepal, tânăra a reușit chiar să economisească suficienți bani pentru a-și cumpăra prima locuință, în Yorkshire, în valoare de 170.000 de lire sterline.

A renunțat la planurile de carieră după ce și-a cunoscut viitorul soț în Nepal

Madeleine și Ram s-au întâlnit pentru prima dată la un curs de gătit momo, în timpul unei călătorii. În prezent sunt căsătoriți și formează un cuplu de trei ani.

„Am știut aproape imediat că vom rămâne împreună pentru totdeauna”, a mărturisit Madeleine. „Mi-am tatuat numele lui Ram după două săptămâni.”

Familia soțului ei plătește o chirie de 20 de lire sterline pe lună, la care Madeleine nu este obligată să contribuie. Familia trăiește din ceea ce produce pământul, iar cheltuielile ei lunare sunt, în medie, de aproximativ 300 de lire sterline.

„Îmi iubesc enorm viața din Nepal”, a spus ea. „Sunt mult mai puțin stresată.”

„Nu cred că în Anglia suntem crescuți neapărat cu aceeași legătură față de pământ. În Nepal, am învățat atât de multe despre proveniența alimentelor mele, despre cum să am grijă de animale și plante și despre felul în care spiritualitatea poate fi integrată în viața de zi cu zi”, a adăugat tânăra.

Moartea tatălui său i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții

Madeleine spune că perspectiva sa asupra vieții s-a schimbat semnificativ după ce și-a pierdut tatăl, care a murit de cancer la vârsta de 54 de ani.

„A murit cu șase luni înainte să se poată bucura de viața pentru care muncise atât de mult.

Multă vreme, planul era simplu: să merg la universitate, să obțin un loc de muncă la o mare firmă de avocatură dintr-un oraș important, să câștig mulți bani și să construiesc o carieră de succes, pentru că societatea ne învață că banii, statutul și avansarea profesională definesc succesul.

Mi-am dat seama că timpul este mult mai valoros decât versiunea succesului promovată de societate.”

Deși Madeleine este mulțumită de viața sa actuală, consideră că probabil se va întoarce într-o zi la domeniul juridic.

În prezent, conduce propria afacere de asistență personală, prin care oferă servicii de îngrijire permanentă, locuind alături de persoanele asistate. Lucrează în Marea Britanie în perioade de aproximativ șase până la 12 săptămâni, cu cazarea inclusă, după care își ia o perioadă similară de pauză pentru a fi alături de soțul ei în Nepal.

„Nu consider că, alegând această viață alături de soțul meu, îmi sacrific cariera. Consider că aleg o viață care mă face fericită.

Dacă aș avea ocazia să iau din nou toate aceste decizii, știind tot ceea ce știu acum, le-aș lua pe fiecare în parte, dacă asta ar însemna să am fericirea de care mă bucur astăzi.”

Viața într-un sat din Nepal, printre tigri și leoparzi sălbatici

Tânăra spune că îi este ușor să se adapteze ritmului lent și vieții liniștite din Nepal.

„Cred că este mult mai dificil pentru cineva din Occident să se adapteze vieții dintr-un sat local, dar, după ani de călătorii, autostop și cazare gratuită la alte persoane în peste 74 de țări, acest lucru nu a fost niciodată o problemă pentru mine.

Îmi place să fiu aproape de natură și să trăiesc viața așa cum a fost menită să fie trăită în mod natural.”

Totuși, tânăra trebuie să fie atentă la tigrii și leoparzii care trăiesc în apropierea satului.

„Dăm drumul caprelor și găinilor afară, pentru că noaptea trebuie să stea închise pentru a fi protejate de tigru.

Mulți câini, multe capre și găini din sat au dispărut, inclusiv doi dintre câinii noștri.”

Madeleine recunoaște că sezonul musonic și frigul din luna ianuarie, în lipsa încălzirii, sunt mai greu de suportat.

Prietenii și familia au susținut-o foarte mult în decizia sa.

„Nu am fost niciodată genul de persoană care să facă lucrurile după reguli, așa că nu au fost surprinși de nimic.

Vreau să descopăr culturi noi, moduri diferite de viață și să am experiențe noi. În loc să îmi petrec timpul doar în destinații de vacanță cunoscute, prefer aventura în locul vizitelor în stațiuni turistice și al statului la soare.”

Mama ei, despre care spune că este cel mai mare susținător al său, a călătorit în Nepal pentru a participa la nunta fiicei sale, organizată potrivit tradițiilor hinduse, în mai 2026.

„A fost prima dată când a ieșit din Europa și i-a plăcut enorm. A acceptat totul cu entuziasm, inclusiv participarea la toate tradițiile nunții hinduse”, a povestit Madeleine.

„Mama nu mi-a pus niciodată la îndoială deciziile. Atât ea, cât și tata mi-au spus întotdeauna că aceasta este viața mea și că ar trebui să o trăiesc exact așa cum îmi doresc.”

Planurile de viitor ale cuplului: o proprietate în Nepal și o viață liniștită

Madeleine și Ram intenționează să cumpere într-o zi o proprietate în Nepal, unde plănuiesc să își petreacă anii de pensionare.

Tânăra consideră că se bucură de avantajele ambelor lumi.

„Iubesc Anglia și mă simt foarte privilegiată că m-am născut acolo. Îmi voi iubi întotdeauna foarte mult țara.

Dar Nepalul mi-a oferit, cu siguranță, un alt fel de fericire. Ritmul mai lent al vieții a fost extraordinar pentru sistemul meu nervos și cred că timpul petrecut aici m-a făcut să apreciez mult mai mult și lucrurile mărunte din Anglia.

Anglia nu îmi distrugea sănătatea mintală. Dar faptul că am fost în Nepal m-a ajutat să descopăr un alt fel de liniște și împlinire, iar acest lucru mi-a schimbat modul în care privesc lumea.

Mai degrabă, m-a făcut să apreciez și mai mult ambele locuri.”