În urma alegerii câştigătorului Balonului de Aur 2026 acordat luni lui Harry Kane, publicul a fost invitat să voteze pentru BOAT, cel mai mare Balon de Aur din istorie, dintr-o listă prestigioasă de câştigători care au primit premiul de cel puţin două ori, relatează News.ro.

Rezultatele au fost anunţate miercuri seara, iar Cristiano Ronaldo a fost desemnat câştigător, devansându-l pe eternul său rival, Lionel Messi. Portughezul a fost ales pentru sezonul 2007-2008, devansându-l pe argentinian şi sezonul său 2011-2012.

„CR7” completează podiumul pe care a urcat de două ori datorită performanţelor sale (2011-2012).

Cei doi ocupă, de altfel, primele douăsprezece locuri din acest clasament. Brazilianul Ronaldo se află pe locul 13, graţie sezonului său extraordinar din 2011-2012.

Primul francez din clasament, Michel Platini, se află pe locul 18, apoi reapare pe locul 24.

O altă interpretare îl plasează totuşi pe locul 6, dacă se elimină voturile repetate. Zinédine Zidane, care a primit Balonul de Aur în 1998, nu figurează în acest clasament, deoarece doar jucătorii premiaţi de mai multe ori puteau pretinde această distincţie.

Un vot contra cost

Fiecare persoană care dorea să-şi exprime opinia era invitată să plătească un euro pe site-ul oficial al Balonului de Aur. De altfel, era posibil să se voteze de mai multe ori. 5 009 persoane au votat de mai multe ori, 300 au votat între cinci şi nouă ori, iar 44 de persoane chiar între 10 şi 26 de ori.