Femeia și-a pierdut anterior locul de muncă de asistentă personală la o firmă de inginerie în septembrie 2024, în urma unei restructurări a companiei, relatează Il Fatto Quotidiano.

Pentru ea, care era obișnuită să nu aibă niciodată probleme în a-și găsi un loc de muncă, nici măcar în perioadele de criză economică, situația a fost un șoc. Iar, pe măsură ce lunile au trecut, a început să suspecteze că în spatele atâtor respingeri s-ar putea afla un prejudiciu legat de vârsta ei.

Printre cele mai bizare experiențe povestite de Caroline se numără un interviu de angajare realizat în întregime de o inteligență artificială.

„Am fost intervievată de o imagine feminină realistă care îmi punea întrebări, dar buzele nu erau perfect sincronizate cu cuvintele. Și totuși, am picat testul.”, a precizat ea.

Strategia finală a lui Caroline

Convinsă că data nașterii era un element care o dezavantaja în ochii programelor de selecție, Caroline a decis să ia măsuri și să-și modifice CV-ul. Mai întâi, a eliminat data nașterii și a înlocuit denumirea vechilor sale diplome de studii (desființate în 1986) cu echivalentul lor modern, pentru a nu dezvălui involuntar că are peste 50 de ani. Potrivit spuselor sale, „tocmai această schimbare a făcut diferența”.

De asemenea, și-a regândit modul în care se prezenta, punând accentul nu pe perioadele în care a lucrat, ci pe rezultatele concrete pe care le-a obținut de-a lungul timpului. Experiența sa include chiar și coordonarea producției unui concert susținut de Liam Gallagher la Knebworth Park.

După 500 de refuzuri, în sfârșit a fost angajată

După doi ani de încercări, Caroline a obținut în sfârșit un nou loc de muncă, ca asistentă personală pentru un antreprenor local.

Pentru a rezista din punct de vedere psihologic în timpul îndelungatei căutări a unui loc de muncă, spune că și-a impus câteva reguli stricte: să se trezească devreme, să nu se uite la televizor în timpul zilei, să meargă la sală de trei ori pe săptămână și să petreacă mult timp alături de prietenii cei mai apropiați.