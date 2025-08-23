Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru țepuirea turiștilor : prejudiciu de peste 400.000 de lei

O femeie în vârstă de 46 de ani, administrator al unei agenții de turism din Constanța, este cercetată de polițiști pentru înșelăciune, după ce ar fi păcălit 22 de persoane și o companie străină.

Prejudiciu total este de aproape 410.000 de lei. Poliția a efectuat trei percheziții în cadrul anchetei.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat sâmbătă că polițiștii au făcut trei percheziții într-un dosar penal de înșelăciune în municipiul Constanța, la locuința femeii și la punctele de lucru ale agenției de turism.

„Astfel, din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada 2023-2024, femeia în cauză, în calitate de administrator al societății respective, ar fi indus în eroare 22 de persoane care ar fi dorit să călătorească spre diferite destinații, prin aceea că nu ar fi achiziționat pachetele turistice și nu ar fi returnat sumele de bani către clienți. Persoanele în cauză au fost prejudiciate cu aproximativ 194.000 de lei", au afirmat reprezentanții IPJ Constanța.

Mecanismul fraudei era simplu: clienții plăteau pentru excursii, dar administratorul nu cumpăra efectiv pachetele turistice și nici nu înapoia banii când călătoriile nu se realizau.

Prejudicierea agenției străine

Anchetatorii au descoperit o altă schemă frauduloasă care viza o companie internațională. În 2023, prin intermediul societății administrate, femeia a cumpărat de la o agenție de turism din străinătate pachete turistice pentru turiști români.

„Ulterior, și-ar fi însușit sumele de bani achitate de turiști, pe care nu le-ar mai fi remis firmei din străinătate, aceasta fiind prejudiciată cu aproximativ 215.000 lei", a precizat sursa citată.

Această practică arată că administratorul colecta banii de la clienții români pentru călătorii reale, organizate prin parteneri străini, dar nu transfera fondurile către companiile care furnizau serviciile turistice.

Probele ridicate în percheziții

În urma percheziților efectuate la domiciliul și punctele de lucru ale agenției, au fost ridicate două telefoane mobile și un laptop, care vor fi analizate pentru a stabili amploarea faptelor și pentru a identifica eventual alte victime.

