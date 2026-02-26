El s-a apărat spunând că era vorba despre o glumă, însă Tribunalul din Bologna a confirmat decizia: „Câștiga bine, nu era exploatat”, potrivit FanPage.

Videoclipurile postate pe TikTok pot părea inofensive, însă uneori granița dintre divertisment și consecințe reale este subțire și periculoasă. Acest lucru l-a descoperit un angajat al unei companii din San Lazzaro di Savena, lângă Bologna, care și-a pierdut locul de muncă după ce a publicat conținut considerat dăunător pentru firmă și pentru siguranța la locul de muncă.

Douăzeci de videoclipuri filmate în timpul programului

Faptele datează de anul trecut, potrivit relatărilor din presa italiană. Bărbatul, angajat cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, își desfășura activitatea în cadrul companiei. În timpul orelor de lucru, el a filmat douăzeci de videoclipuri destinate platformei TikTok, în care critica dur firma.

În înregistrări, nu doar că folosea un limbaj colorat și ofensator, dar arăta clar utilaje, paleți, produse și siglele companiei sale, în timp ce conducea un motostivuitor printre rafturile depozitului.

Reacția companiei și procedura disciplinară

După ce conducerea a descoperit videoclipurile, a fost declanșată o procedură disciplinară. Abia atunci muncitorul a șters conținutul de pe profilurile sale, însă acestea fuseseră deja vizualizate de sute de utilizatori.

Potrivit companiei, era prea târziu: imaginile încălcau normele de confidențialitate, puneau în pericol siguranța lucrătorilor și amenințau relația dintre firma contractoare și Montenegro, unul dintre giganții logistici ai Italiei.

Decizia instanței

În fața instanței, bărbatul s-a apărat spunând că videoclipurile erau doar „glume” și parodii pentru colegi. Tribunalul Civil din Bologna nu a acceptat această explicație, iar judecătorul Alessandro D’Ancona a decis că dreptul la critică nu justifică insultele și limbajul vulgar.

Magistrații au considerat că afirmațiile despre condițiile de muncă și salariu erau nefondate, menționând că angajatul câștiga aproximativ 2.300 de euro lunar, un venit adecvat funcției sale. Totodată, instanța a stabilit că folosirea rețelelor sociale în timpul programului și publicarea imaginilor din firmă au încălcat obligațiile contractuale și au afectat activitatea companiei.

Concedierea a fost menținută, iar muncitorul a fost obligat să plătească și cheltuielile de judecată.