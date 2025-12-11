O femeie a fost atacată în propria casă de fostul iubit. Imagini violente surprinse în locuința sa din Giroc

Stiri Diverse
11-12-2025 | 17:42
Continuăm cu momentul şocant în care o femeie a fost atacată în propria casă de fostul iubit. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate de victimă în locuinţă.

autor
Daniel Preda

Acum, individul este obligat să poarte brăţară de monitorizare.

Atenţie, urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional!

Scenele violente s-au petrecut în localitatea Giroc, de lângă Timişoara.

Individul a venit acasă la femeie şi a bătut la uşă, însă ea nu a deschis. Aşa că bărbatul a aşteptat câteva zeci de minute lângă locuinţă, până femeia a ieşit să plimbe câinele.

Atunci a atacat-o prima dată, apoi au intrat în casă. Acolo s-a dezlănţuit. A încercat să o strângă de gât, a lovit-o cu pumnii şi picioarele şi a împins-o în perete.

După ce individul a plecat, femeia de 30 de ani a mers cu imaginile la poliţie.

Individul a fost reţinut pentru lovire şi violare de domiciliu. Apoi a fost lăsat liber, dar este monitorizat cu brăţară electronică şi împotriva lui a fost emis un ordin de protecţie.

Cei doi au fost împreună câteva luni, iar femeia a decis să pună capăt relaţiei, din cauza geloziei bărbatului. Însă individul nu accepta despărţirea.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, femeie, iubit, femeie atacata,

Dată publicare: 11-12-2025 17:13

